L’ex PM qui a été le 1er à afficher son intention de remplacer Adama Sangaré à la tête de la Mairie du District devra batailler dur. Des acteurs, et non des moindres sont annoncés dans la course.

Après le dépôt des listes pour les communales, les ambitions s’affichent de plus en plus pour la mairie du district. Si Moussa Mara se voyait dans un face à face avec le locataire actuel des lieux, Adama Sangaré, la bataille sera rude. L’épisode carcéral de ce dernier est désormais du passé et il sera au rendez-vous.

En 1er, Adama Sangaré n’a pas caché son intention de rendre le tablier, lui qui pensait se caser à l’Assemblée Nationale lors des législatives passées. Il a finalement été validé par l’ADEMA comme porte-étendard pour le fauteuil du maire central de Bamako. Tout indique que la finale se jouera entre les deux mais certaines figures comptent prendre le train en marche.

Par exemple son camarade adémiste d’Adama Sangaré qui n’est autre que l’emblématique maire de la commune 3. Il s’agit de Kader Sidibé qui entre dans la danse. Au cœur de plusieurs scandales fonciers notamment, le « banni » du parti de l’abeille compte aller à un échelon supérieur.

Désormais membre de la CODEM, son intention de briguer la municipalité suprême ne fait l’ombre d’aucun doute. Lors de la cérémonie de son adhésion, la mairie du District était sur toutes les lèvres. Le 1er vice-président de la CODEM a même encensé Kader Sidibé pour toute éventuelle candidature.

Autant d’obstacles pour Moussa Mara qui ne finit pas de multiplier le lobbying politique à travers des rencontres socio-politiques. Fort de sa notoriété étant en commune IV, il compte bien écraser la concurrence à l’image d’un certain Emmanuel Macron. Reste à voir si les populations de Bamako opteront pour le changement que prône l’ancien PM YELEMA.

Idrissa KĂ©ita