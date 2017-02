Dans le but de protester contre les actions de déguerpissement dont ils ont été victimes dans le cadre l’opération Ami Kane dans le District de Bamako, l’Association des Commerçants Détaillants a décidé d’observer une journée ville morte pendant deux jours. C’est-à-dire du lundi 6 au mardi 7 février.

Ainsi, les boutiques et autres magasins seront fermés le lundi 6 et mardi 7 février pour protester contre l’opération de libération des voies publiques dans le District de Bamako. Une opération conduite par le Gouverneur de Bamako Aminata Kane et qui a emporté les boutiques et kiosques de plusieurs milliers de commerçants.

Après une relative accalmie le temps de l’organisation du sommet Afrique-France, l’opération de déguerpissement a repris. Et le gouverneur Ami Kane a ciblé un endroit qui, jusque-là avait été épargné. Il s’agit de la célèbre rue communément appelée ‘’Malitel Da’’. Une rue occupée par des milliers de jeunes réparateurs et vendeurs de téléphones. Un véritable quartier d’affaires que cette opération vient d’emporter. La réaction des victimes ne s’est pas fait attendre. D’abord, ils ont érigé des barricades sur la route passant devant le Carrefour des Jeunes le lendemain. Avant de tenir un sit-in devant l’Assemblée nationale. Installé pour le moment, selon nos sources, dans la cour du Carrefour des jeunes, ils ont décidé de poser des actes pour se faire entendre des autorités. La première action d’envergure qu’ils ont décidé de poser avec les autres déguerpis, est d’observer une opération ville morte pour 48 heures, c’est –à-dire le lundi 6 et le mardi 7 février.

Une opération qui sera suivie par d’autres, promettent-ils, jusqu’à ce qu’ils aient gain de cause.

Même si certains ont observé ce mot d’ordre à la lettre, d’autres ont décidé d’ouvrir leurs boutiques tout en se disant solidaires de ces victimes de l’opération Ami Kane.

Souleymane Birama Minta