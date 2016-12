Welcome! Log into your account

Le maire Coulibaly a salué les militants et les militantes de la section VI Urd pour leur mobilisation lors des élections communales. Le tout nouveau maire de la commune VI rassurera l’assistance que les engagements figurants dans son projet de société ne resteront pas lettre morte. Et Coulibaly de réitérer sa détermination à les mettre en œuvre. Avant d’inviter la section VI à se dresser derrière lui pour la réussite de son mandat.

Prenant la parole, Mme Sawadogo Djelika Dembelé, au nom des femmes Urd de la section VI, a appelé à plus de cohésion derrière M. Coulibaly pour la réussite de son mandant. Et le représentant des jeunes d’abonder dans le même sens, en invitant ses camarades à ne pas ménager leurs efforts pour que l’Urd, à travers ses élus communaux, puissent apporter des solutions aux problèmes de la commune.

