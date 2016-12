Un grand rassemblement est prévu aujourd’hui Jeudi 29 décembre 2016 devant le consulat du Mali à New York. Les Maliens résidents aux Etats-Unis veulent, ainsi, montrer leur solidarité envers le collectif «mains propres » qui, excédé par les tracasseries administratives, occupe pacifiquement, depuis le vendredi dernier, les locaux du consulat du Mali à Paris.

Pour soutenir les Maliens qui occupent depuis 6 jours le consulat de Paris,

la diaspora malienne des Etats-Unis organisent aujourd’hui une marche devant le Consulat malien à New York. Selon Ben Diakité, membre de l’organisation de la manifestation, le rassemblement vise à apporter leur soutien aux Maliens d’Europe en général et de la France en particulier. « Et, ceci pour les souffrances qu’ils endurent dans l’obtention de leurs documents administratifs maliens à l’étranger. C’est pour manifester aussi notre mécontentement, en face des mêmes problèmes qui se vivent graduellement ici aux USA au sein de la diaspora malienne », explique, joint par Le Républicain, Ben Diakité.

En colère, le collectif « mains propres » créé par des Maliens de France occupe le consulat du Mali à Paris depuis vendredi dernier. Estimés à près de 200 000 personnes, les Maliens de France déplorent des tracasseries administratives qui ne cessent de s’amplifier au sein du service consulaire. Les occupants du consulat promettent de rester sur place aussi longtemps que dureront les problèmes qu’ils dénoncent.

Dans un communiqué, les Maliens de France expliquent qu’ils souffrent de toute sorte de tracasserie depuis des années. Au nombre de ces tracasseries figurent le manque de respect et de considération de la part des agents consulaires, l’absence d’informations et de conseils, un délai exorbitant dans la délivrance des documents administratifs, les passe-droits, les erreurs incessantes sur les documents et les décisions unilatérales.

«Face à cette situation, de rapport après rapport, plaidoyer après plaidoyer auprès des plus autorités de notre pays, les Maliens de France n’ont cessé d’alerter, de dénoncer et de proposer et cela sans résultat », souligne le communiqué.

Pour les protestataires, cette situation relève purement et simplement de l’aberration d’autant plus que sans les Maliens de France, il n’y a point de consulat du Mali en France. En désespoir de cause, le 30 avril 2015, les Maliens de France se sont réunis au consulat. Et c’est de cette rencontre que le collectif «mains propres » est né avec pour objectif l’élaboration d’un mémorandum sur leur situation.

Le regroupement exige, entre autres, l’abandon pur et simple du système de quota fondé sur le comptage à la porte ; la mise en place d’au moins trois lignes téléphoniques d’information ; la mise à jour permanente du site internet du consulat. Les Maliens de France veulent aussi la création d’un poste de médiateur social pour traiter les cas de souffrance sociale.

Madiassa Kaba Diakité