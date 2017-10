Le fiasco intervenu courant semaine dernière lors de la rencontre du premier Abdoulaye I. Maïga avec la communauté malienne en France, n’est autre que l’œuvre d’un petit clan mafieux qui, depuis belle lurette, ne souffle plus dans la même trompette que la majorité de la diaspora malienne en France ! A la tête de ce clan, l’actuel ambassadeur du Mali en France, Cheick Mouctary Diarra qui veut à la fois protéger ses amis et ses intérêts.

A l’origine de ce divorce total, la destitution, le 28 mai 2016, de M Hamedy Diarra du poste de président du Haut Conseil des Maliens de France. Ce poste lui a été retiré à la suite de graves malversations financières portant sur les cotisations des membres et des subventions publiques octroyées par le Ministère de l’intérieur français. M. Diarra est aussi accusé de faux et usage de faux. Il lui est également est reproché à l’ancien président des irrégularités administratives à savoir la non déclaration du bureau à la préfecture comme l’exige la loi française de 1901.

Après sa destitution M. Hamedy Diarra a pris l’initiative d’assigner en justice la communauté malienne de France ce qui entraînant une réplique du nouveau bureau en l’attaquant sur le fond du dossier à savoir les malversations financières et autres délits associés. Une bataille judiciaire qui a du mal à aboutir car le mis en cause a un ‘‘protecteur’’ qu’est la personne de l’ambassadeur lui-même accusé dans l’ensemble d’avoir occulté toutes procédures pénales contre M. Hamedy Diarra. La procédure judiciaire est encore cours, mais bloquée !

C’est justement pour cacher cette sale image qui plane sur la diaspora malienne en France, que l’ambassadeur Cheick Mouctary Diarra avait tout planifié pour que l’hôte du jour, le PM Abdoualye I. Maiga, ne soit au parfum de rien. Tous ceux qui sont considérés comme une menace capables de dévoiler cette vérité au visiteur, ont été écartés. Ce faisant, a-t-on appris, une liste d’intervenants pour la rencontre a été soigneusement préétablie. N’importe qui n’était pas autorisé à prendre la parole et chaque intervenant avait pour consignes de faire d’abord les éloges de l’ancien président du Haut Conseil des Maliens de France. Histoire de faire croire au premier ministre que tout ce que l’on dit sur la question n’est que mensonge.

En outre, ce n’est pas tout le monde qui avait accès à la salle de la rencontre. Résultats : Cafouillage partout à travers des injures publiques entre des maliens dans les rues de Paris. Au finish, c’est l’actuel président du haut conseil des maliens de France Demba Diabira qui sera reconnu par le service protocolaire du premier ministre comme principal interlocuteur alors que l’ambassadeur Cheick Mouctary Diarra avait déjà préparé Hamédy Diarra pour jouer ce rôle. Encore du cafouillage, honte et désolation sur les visages ! Pour les uns et les autres, l’ambassade a juste saboté la rencontre à travers ces différentes manouvres qui n’ont pas marché.

Les deux ‘‘Diarra’’ (Cheick Mouctary et Hamedy) ne sont pas les seules figures qui ont monté ce coup. Tous d’un seul clan mafieux, d’autres mis en cause s’appellent Diadiè Soumaré et Tidiane Djimé Diallo. Ce dernier est le frère de l’ancien secrétaire général de la présidence, Toumani Djimé Diallo, actuellement ambassadeur du Mali en Allemagne. Ancien conseiller à l’Ambassade du Mali en France, Tidiane Djimé Diallo a été relevé de son poste depuis quelques mois et rappelé au pays par le ministère de tutelle, mais jusque-là il peine à pilier bagages. L’on se demande pour qui il est opère désormais pour qui ?

Des ‘‘nègres violents’’

Des ‘‘nègres violents’’, c’est le qualificatif donné par l’ambassadeur du Mali en France à la communauté malienne de la France. Cheick Mouctary Diarra, ancien conseiller de l’ancien président Alpha O Konaré et très proche de l’actuel président de la République IBK, n’apprécie pas du tout le cri de revendications de ses compatriotes demandent encore justice à la suite des malversations financières par M. Hemedy Diarra : ‘‘Au lieu d’œuvrer à l’apaisement l’ambassadeur Diarra continue à semer la graine de la division au profit d’un individu qui aura un jour ou l’autre à répondre de ses actes devant les tribunaux français’’, martèle-t-on.

Djibi Samaké