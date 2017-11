Le Conseil supérieur de la diaspora malienne (Csdm) a organisé, le mardi 10 octobre à son siège aux 300 logements, une conférence de presse afin de se prononcer sur l’évolution de la situation des immigrés maliens vivant en Algérie. Ladite conférence était animée par le président du Csdm, Mohamed Chérif Haïdara, en présence de plusieurs membres de son bureau.

l’entame de ses propos, le conférencier a rappelé que le 30 septembre dernier, le Csdm avait animé une conférence de presse pour informer l’opinion publique nationale et internationale du drame qui se dessinait pour nos malheureux compatriotes qui n’ont commis d’autres pêchés que de s’être déplacés à la recherche d’un mieux-être.

Et de poursuivre que face à la maltraitance dont sont victimes les Africains au sud du Sahara de la part des autorités algériennes, dont les Maliens en particulier, son organisation exprime sa vive préoccupation. “En rappel c’est un phénomène très courant et pour lequel les autorités maliennes avaient pris l’engagement de prendre les dispositions idoines avec leurs homologues de l’Algérie afin de mettre fin à de tels agissements. Le Csdm est au regret de constater que malgré cet appel, les autorités maliennes semblent se plaire dans l’expectative”, a-t-il déploré.

Il a saisi l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux Imams et leaders religieux pour avoir partagé l’information à travers le pays dans les prières du vendredi. “Le Csdm tient cette occasion pour les remercier pour cette attention toute particulière à l’endroit de ces soldats économiques et patriotes du Mali”, a-t-il ajouté.

À ses dires, la situation des Maliens vivant en Algérie s’est considérablement dégradée car, dit-il, aux dernières nouvelles, nos compatriotes sont triés parmi les autres Africains du sud du Sahara et logés dans les containers à plus de 50 °C sous l’ombre. “Aucune visite n’a été permise à nos compatriotes, même pas celle du Consulat du Mali à Tamanrasset. Ainsi, aucune prise en charge n’est en vue. Ce traitement particulier, dégradant et humiliant infligé aux Maliens inquiète le Csdm au plus haut point”, s’est-il indigné.

À le croire, le Csdm redoute une dégradation sérieuse de la situation au regard de la tournure que prennent les évènements. “C’est pourquoi, une fois de plus, le Csdm organise une conférence de presse en appelant instamment le gouvernement malien à prendre des mesures urgentes pour s’informer sur la situation des Maliens détenus dans les camps de concentration en Algérie afin de mettre en œuvre les moyens pour un retour rapide des Maliens concernés dans les meilleures conditions”, a-t-il martelé.

Aux autorités algériennes, le conférencier les appelle au respect des conventions internationales et des droits de l’homme car les relations entre nos deux pays sont si denses et diverses qu’elles valent à l’Algérie d’être désignée médiateur en chef pour un retour définitif de la paix au Mali. “Nous invitons nos plus hautes autorités à interpeller celles d’Algérie afin que celles-ci mettent fin aux violences récurrentes sur les citoyens maliens. En tant qu’acteurs de la Diaspora au premier plan, nous avons toujours mesuré le rôle déterminant de ces vaillants concitoyens qui, au prix du courage et de sacrifices immenses, contribuent au développement socio-économique de notre pays”, a-t-il poursuivi.

À nos compatriotes en détresse en Algérie, le Csdm réaffirme son soutien indéfectible et promet d’entreprendre tout ce qui est en son possible pour contribuer à les sortir de ce douloureux sort. Boubacar PAÏTAO

