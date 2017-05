Faire de la migration un vĂ©ritable atout pour le dĂ©veloppement, facteur de croissance Ă©conomique et de rĂ©duction de la pauvretĂ©. C’Ă©tait dans cette perspective que le HCME a tenu son Conseil d’administration, le 14 mars 2017, Ă l’HĂ´tel Radison Blu de Bamako. La cĂ©rĂ©monie d’ouverture des travaux de l’assise Ă©tait placĂ©e sous l’égide du PrĂ©sident des Maliens de l’extĂ©rieur, Habib Sylla. Faut-il le savoir, 40 dĂ©lĂ©gations se sont dĂ©placĂ©es Ă Bamako pour la tenue de ce CA (Conseil d’Administration). Parmi elles, il y a le ReprĂ©sentant des Maliens du Japon, de la France, des USA, du Congo Brazzaville, du Maroc et du Gabon.

A l’ouverture des travaux, au nom du Ministre des Maliens de l’ExtĂ©rieur, le PrĂ©sident du HCME , Habib Sylla, a fait savoir que cette session se tient Ă un moment dĂ©cisif de l’Ă©volution du Ministère des Maliens de l’ExtĂ©rieur qui, depuis la mise en Ĺ“uvre de la nouvelle architecture gouvernementale est renforcĂ© dans ses attributions par le volet important de l’intĂ©gration africaine. C’est, donc, dire que la confiance de nos plus hautes autoritĂ©s, placĂ©e en sa modeste personne devrait inciter Ă plus d’actions salvatrices pour relever les dĂ©fis du moment.

Au-delĂ du grand intĂ©rĂŞt que l’Etat porte sur la diaspora, la prĂ©sente rencontre s’inscrit dans le cadre de la recherche de nouvelles pistes pour l’amĂ©lioration et l’augmentation de la contribution des Maliens de l’ExtĂ©rieur combien utile et nĂ©cessaire au dĂ©veloppement de l’Ă©conomie nationale. «Nous sommes fondĂ©s Ă attendre de vous un partenariat privilĂ©giĂ© avec les pouvoirs publics dans leurs relations avec les Maliens de l’ExtĂ©rieur pour fĂ©dĂ©rer entre eux les Maliens de la diaspora dans leurs pays d’accueil dans la solidaritĂ© et la convivialitĂ©, maintenir et vivifier les liens familiaux entre la diaspora et les terroirs de dĂ©part ainsi que la partie de son ensemble, prendre en charge au niveau national et de façon centralisĂ©e les prĂ©occupations de nos compatriotes Ă l’Etranger et crĂ©er les conditions favorables au renforcement de leur participation de plus en plus active et multiforme Ă la vie de la nation et Ă l’effort de construction nationale », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Point n’est besoin de rappeler l’importance capitale que joue notre diaspora dans le processus de dĂ©veloppement de notre pays. Il est de notoriĂ©tĂ© que l’un de ses traits marquants est son fort attachement au pays. Les transferts des fonds de notre diaspora malgrĂ© la crise Ă©conomique dans certains pays d’accueil et l’instabilitĂ© politique dans d’autres sont en forte augmentation ; cela, d’annĂ©e en annĂ©e. A titre illustratif, en 2016, la diaspora malienne a transfĂ©rĂ© 483,3 milliards de francs CFA par les services financiers formels et il a prĂ©vu une projection de 497,7 milliards de francs CFA pour 2017 (source BCEAO). Selon le PrĂ©sident Habib Sylla, c’est une manne financière très importante pour notre pays. Ces montants transfĂ©rĂ©s constituent la principale nouvelle source de revenus pour plusieurs mĂ©nages dans le pays.

Pour lui, notre volontĂ© Ă faire de la migration un atout pour le dĂ©veloppement est sans Ă©quivoque. C’est dans cette perspective que la diaspora malienne s’est engagĂ©e dans la rĂ©flexion et la mise Ĺ“uvre des actions concrètes sur la question. Cela, en partenariat avec la Commission de l’Union EuropĂ©enne dans le cadre du dialogue euro-africain sur la migration et le dĂ©veloppement. Dans le cadre du processus de Rabat, s’est tenue, Ă Bamako, les 4,5 et 6 octobre 2016, une importante rĂ©union sur les «StratĂ©gies d’engagement de la diaspora: Investissement et entreprenariat ». La mise en Ĺ“uvre des recommandations pertinentes issues de cette rencontre permettra sans doute d’amĂ©liorer le système de transfert des fonds de la diaspora et leur rĂ´le dans le dĂ©veloppement du pays.

«Notre volontĂ© est d’orienter ces flux financiers importants vers des secteurs productifs capables de crĂ©er des emplois durables et des revenus supplĂ©mentaires », a indiquĂ© Habib Sylla. Avant de rĂ©affirmer son ferme engagement dans la mise en Ĺ“uvre d’actions spĂ©cifiques telles que la rĂ©duction des coĂ»ts de transfert des fonds effectuĂ©s par les migrants, grâce Ă une meilleure information sur les offres existantes ; la valorisation de l’Ă©pargne des migrants en soutenant le dĂ©veloppement des services financiers adaptĂ©s Ă leurs prĂ©occupations et Ă celles de leurs proches ; la promotion de l’investissement productif par la mise en place d’instruments financiers adaptĂ©s ; le dĂ©veloppement local des rĂ©gions d’origine en soutenant les initiatives de la diaspora. Au-delĂ de toute polĂ©mique, le Mali considère la migration comme un phonème positif et un facteur de dĂ©veloppement ; mais, pour ĂŞtre profitable aux pays d’orientation comme aux pays d’accueil, elle doit impĂ©rativement ĂŞtre encadrĂ©e par des accords liĂ©s aux transferts effectuĂ©s par la diaspora. II s’agit d’orienter Ă©nergies et potentiels que recèlent les milieux de la migration vers le dĂ©veloppement de leurs pays d’origine Ă travers la canalisation de l’Ă©pargne vers l’investissement productif et la mobilisation des compĂ©tences. Le Mali mène une expĂ©rience prometteuse dans ce cadre Ă la mise en Ĺ“uvre de la Politique Nationale de Migration (PONAM).

Karamoko Dembélé

Source : Maliflash