PrĂ©sident mal Ă©lu, Habib, au lieu de se mettre au service de ses compatriotes serait en train de les nuire, les dĂ©truire. En les mettant dos Ă dos avec les autoritĂ©s des pays d’accueil. D’oĂą cette fronde en gestation pour le faire dĂ©barquer afin que le haut conseil retrouve ses valeurs cardinales.

Contre vents et marĂ©es, le prĂ©sident Habib et ses complices sont en train de dĂ©truire le Haut Conseil des Maliens de l’ExtĂ©rieur. D’oĂą depuis, crĂ©Ă© pour concurrencer le HCME, le Conseil SupĂ©rieur de la Diaspora se renforce par les déçus, les trahis du HCME. Au lieu de chercher Ă rĂ©soudre ce problème crucial, Habib vient de mettre sur son dos les Vice-prĂ©sidents en les Ă©cartant du bureau national en violation flagrante des textes lors d’un Conseil d’Administration qui n’a point de pouvoir pour le faire. Dos au mur et devant les tribunaux, il tenterait de tripatouiller ce Conseil d’Administration en confĂ©rence extraordinaire. Quel ridicule!

Ni le haut conseil encore moins le ministère n’ont associĂ© la dĂ©lĂ©gation gĂ©nĂ©rale, baromètre de la gestion des Maliens de l’extĂ©rieur Ă quoi que ce soit. Il est inadmissible dans un Ă©tat sĂ©rieux de comprendre que dans les 65 pays oĂą sont nos compatriotes qu’il y a des contestations. Et que face Ă cette situation très dĂ©gradante et honteuse que le ministre de tutelle tente de noyer le poisson dans l’eau.

Dans tous les cas, la roue de l’histoire tourne et rien ne peut l’arrĂŞter. Et nous ne cĂ©derons Ă aucune tentative malveillante, notre objectif Ă©tant la dĂ©fense de nos compatriotes qui vivent, certains tout au moins, chaque jour que Dieu fait, entre la vie et la mort pour leur patrie.

Pour autant, les deux Sylla s’en fichent. Si Abdramane est ministre et se croit dans de bonnes grâces, cette situation est une descente aux enfers de Habib.

Ousmane COULIBALY