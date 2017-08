Le ministère des Maliens de l’Extérieur vient d’abriter encore le vendredi 11 AOÛT 2017 à Bamako, pour la 2eme fois en l’espace de 4 mois, la cérémonie de signature finale de la Convention pour la construction de la Cité des Maliens des Etats Unis d’Amérique entre la BIM-SA, SACO Group et Mali Millionnaire Club. C’était en présence des différents acteurs, a savoir, représentants du Ministère de l’Urbanisme et des Affaires Foncières, Mr. Mamadou Bathily et celui des Maliens de L’extérieur, du Secrétaire Général Mr Sylla, et du conseiller technique Mr. Salia Traoré, du Directeur de la BIM Mr Assen Ouastani, des représentants de la BIM et des agents de la société immobilière SACO group

A Cette occasion, le Président des Maliens de New York et de Mali Millionaire Club(MMC), Monsieur Balla Sissoko a renouvelé son engagement pour l’union de tous ses membres dans le développement durable et de l’économie du pays. A ses dires, le Mali Millionnaire Club (MMC) appelle toute la communauté Malienne des Etats Unies à rester engagée et à investir dans l’avenir du pays. Balla Sissoko a mis à profit cette occasion, pour remercier tous les membres de MMC pour leur soutien constant.

Traore Henriette Samake