ANTÈ ABANA – TOUCHE PAS À MA CONSTITUTION !

Face Au Caractère Illégal Et Inopportun De La Révision Constitutionnelle En Cours et Les Dangers qui en Découlent, Les Associations Et Partis Politiques De La Communauté Malienne De France, Lancent Un Appel A Tous Les Maliens, Sans Exception, De Sortir Massivement pour une manifestation devant l’Ambassade du Mali Le 23 Juin 2017 à 18h00 afin de Refuser La Tenue du Référendum du 09 juillet 2017 , ANTÈ ABANA (Touche Pas à Ma Constitution)

AN TÉ ABANA est composé

comme suivent :

– Le collectif Citoyen Mali;

APSM (Alliance Patriotique pour la Souveraineté du Mali)

– Le MDDM (Mouvement pour la dignité et le droit des Maliens)

– La coordination des associations du Nord au Mali ;

– Les femmes nyelenies du Mali

– Le conseil supérieur de la diaspora malienne en France (CSDMF)

– Les femmes dynamiques de la diaspora africaine de Montreuil ;

– Les CDR ;

– La coordination générale des. Maliens d’Ile-De-France (COGEMI) ;

– Le comité culturel pour le développement du Mali (CCDM)

– Le comité de défense des libertés démocratiques au Mali (CDLDM) ;

– Faso Denw ;

– Le collectif fraternité de Grigny

– Espace jeunes du Mali (EJM) ;

– Kaarta ID ;

– Yelemane Dagakane ;

– URD;

-SADI.

– PARENA ;

– Les FARES ;

– La coordination des Maliens d’Europe contre la réadmission des irréguliers maliens en Europe (CMCR);

– Maliens & Fiers ;

– Debout pour le Mali (DPM) ;

– Avec Noisy au Coeur et Amie (association de médiation interculturelle Euro Afrique de Noisy-le-Grand) ;

– ADP-MALIBA;

– Collectif des maliens de France pour la paix (CMFPAIX) ,

– L’ association des 12 communes de Yelimané en France.

Cette liste ANTÈ ABANA n’est pas exhaustive.

Cordialement,

ANTÈ ABANA – France