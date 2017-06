Ils sont 126 Maliens à croupir dans les prisons mauritaniennes. L’information a été donnée par Moussa Alou Koné, président de la commission d’organisation des journées de concertation sur les questions migratoires au Mali. Lesquelles journées se dérouleront du 15 au 17 juin prochain. C’était à la faveur d’une conférence de presse tenue à cet effet hier lundi 12 juin dans la salle de conférences du Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine en présence du secrétaire général dudit département, M. Mamadou Diaby.

Cette conférence de presse a été initiée pour informer les hommes de media sur la tenue de ces concertations sur les questions migratoires.

Selon le conférencier Moussa Alou Koné, l’objectif recherché à travers cette rencontre de trois jours est de trouver une réponse commune à la question migratoire au Mali. Pour lui, cette rencontre réunira tous les acteurs concernés par la migration. Et plusieurs thèmes seront débattus durant cette rencontre notamment des thèmes relatifs aux textes législatifs et réglementaires en matière de migration, la problématique du genre et la migration, la gestion intégrée des frontières et le rôle de la société civile dans la gestion de la crise migratoire.

« Facteur de rapprochement entre les peuples, la migration constitue aujourd’hui une préoccupation majeure pour tous les Etats en général et pour notre pays en particulier, qui a affirmé sa ferme volonté pour la défense des intérêts des Maliens de l’extérieur », a souligné M. Koné. Qui a profité de l’occasion pour faire savoir que 126 Maliens sont actuellement emprisonnés en Mauritanie pour assassinat et pour affaire de drogue.

Adama DAO

