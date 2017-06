La Coordination des Mouvements pour la Paix, le Dialogue et la Réconciliation Nationale au Mali (C.M.P.D.R.N.M- MALI KO –YERE KO) n’entend pas s’asseoir pour observer la communauté internationale particlièrement la Française faire du Mali une terre maudite. En effet, à travers un éhange avec le Coordinateur, M. Diocolo Coulibaly à Washington DC, ils nous clarifiés sur les ambitions de ce mouvement de la société civile Malienne des Etats-Unis d’Amérique. Pour la Levée de l’Embargo sur les armements militaires, l’annulation des Accords de défense entre le Mali et la France et contre Barkhane, le départ de la MINUSMA du Mali etc, le mouvement « MALI KO -YERE KO) organise une grande marche devant le Capitol le 1er Juillet prochain contre la situation actuelle du pays et la présence de certaines forces étrangères. « Le Mouvement Mali ko yèrè ko, cellule des Etats Unis, Organisera une Grande marche en vue d’attirer l’attention du monde entier sur le complot international dont le Mali est victime de 2012 à nos jours de 10 heures à 16 heures et ça sera devant le Capitol (Grassy Area 10 First Street SE; Southeast Drive and the East Front Plaza.

Il s’agit pour nous :

D’exiger la Levée de l’Embargo sur les armements militaire sans délai et sans conditions ; l’annulation des Accords de défense militaire entre le Mali et la France dont le Mali ne tire aucun profit, d’opter pour le départ de la MINUSMA du Mali ; la France et ses mercenaires de Barkhane qui barricadent la Région de Kidal, les Nations-Unies et leur fameuse Mission de Déstabilisation du Mali qui n’a vraiment pas sa raison d’être. Nous constatons que chaque fois que nous réagissons, ils multiplient des actions de propagandes, un puit par ici une école et une patrouille mixte par là et au finish, des attentats dans les grandes villes pour justifier leur présence. Trop c’est Trop. Nous allons faire le lobbying devant le Congrès Américain afin que notre vaillante Armée, les FAMas puisse se procurer d’Hélicoptères, d’Avions de chasse dignes du nom et mener à bien sa mission de défense de l’intégrité du territoire malien. C’est inadmissible qu’avec la présence de Barkhane et de la Minusma que ce groupuscule de terroristes continuent de régner en maître des lieux . Nous demandons à tous les patriotes sincères de se joindre à nous pour cette marche, d’une seule voix, faire entendre notre message de paix et de la libération de notre Maliba. Notre devoir de citoyenneté nous impose la défense de la patrie. Pour mieux canaliser et

uniformiser l’évènement la coordiation demande à tous les participants de n’utiliser que des supports médiatiques et matériels produits par la Grande Commission d’Organisation.

(Tee-shirt, Pancartes, Microphones, Banderoles). Cependant, chacun peut apporter avec lui le drapeau malien, Vert Jaune et Rouge. Ce communiqué tient lieu d’invitation. Vive le Mali Un et Indivisible », précise le communiqué signé du Coordinateur, M. Diocolo Coulibaly. Pour lui, il est important que tout le monde soutienne l’armée Nationale, car aucune paix ne saurait être imposée sans une armée forte et efficace et aujourd’hui la France est un frein pour l’atteinte de cet objectif.