Le Vendredi 23 Juin, des maliens de New York Ă l’instar des Maliens de France sont sortis massivement pour protester contre la rĂ©vision constitutionnelle et le rĂ©fĂ©rendum.

Les protestateurs venus nombreux se rassemblĂ©s devant l’Ambassade du Mali Ă New York, portant des T-shirt rouges en signe d’indignation et de colère.

A travers cette manifestation, ces maliens installés à New York ont voulu exprimé leur patriotisme et dire qu’ils suivent de près l’évolution sociopolitique du Mali, leur pays d’origine. Sur les banderoles, on pouvait lire : « Touche pas ma constitution ; Debout sur les remparts ; Non au referendum ; non à la révision constitutionnelle »

Par Traoré Henriette depuis New York