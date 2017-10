Fidèle à son habitude d’organisation de défense des Maliens de l’extérieur, le Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM), présidé par Mohamed Chérif Haïdara, s’indigne une fois de plus sur la situation des Maliens en Algérie. Il avait déjà alerté sur cette situation le 30 septembre mais au regard de la lenteur dans sa gestion, il est revenu à la charge pour alerter sur le danger qui plane sur la tête de nos compatriotes dans le pays d’Abdel Aziz Bouteflika. C’était au cours d’un point de presse, mardi dernier à son siège.

Le président du CSDM a profité de cette occasion pour dénoncer la négligence du Gouvernement malien, à travers le ministère des Maliens de l’extérieur. Lequel est accusé de ne rien faire pour mettre nos compatriotes de la diaspora dans les conditions de dignité. « Nous avons contacté le ministère des Maliens de l’extérieur, il n’a rien fait. Le constat est le même. Il ne fera rien aussi. Au ministère tout le monde a peur de dénoncer le comportement de l’Algérie, au risque de perdre son poste. Sinon comment on peut comprendre que les Maliens soient traités dans de telles conditions et personne ne parle », a regretté Chérif Haïdara. Nous vous proposons l’intégralité du communiqué de presse élaboré à cet effet.

« Face à la maltraitance dont sont victimes les Africains du Sud du Sahara et particulièrement les Maliens de la part des autorités Algériennes, le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne exprime sa vive préoccupation.

Le 30 septembre dernier, il organisa une conférence de presse au cours de laquelle l’opinion publique nationale et internationale a été informée du drame qui se dessinait pour nos malheureux compatriotes qui n’ont commis autres péchés que de s’être déplacés à la recherche d’un mieux-être.

En rappel c’est un phénomène très courant et pour lequel les autorités maliennes avaient pris l’engagement de prendre les dispositions idoines avec leurs homologues de l’Algérie afin de mettre fin à des tels agissements.

Il est au regret de constater que malgré cet appel, les autorités maliennes semblent se plaire dans l’expectative.

Le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne est heureux de savoir que l’information a été largement partagée par nos imams et leaders religieux travers le pays dans toutes les mosquées du Vendredi. Le CSDM tient cette occasion pour les remercier pour cette attention toute particulière à l’endroit de ces soldats économiques et patriotes du Mali.

En actualisant les informations, le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne informe les maliens que la situation évolue mais pas dans le bon sens. Aux dernières nouvelles, les Maliens sont séparés des autres Africains du Sud du Sahara, retenus dans un camp de refugié et logés dans les contenaires à 50 degrés sous l’ombre. Aucune visite n’a été permise même pas par le Consulat du Mali à Tamanrasset et apparemment aucune prise en charge n’est en vue. Ce traitement particulier qui est loin d’être certainement un traitement de faveur inquiète le CSDM au plus haut point. Le CSDM redoute une dégradation sérieuse de la situation au regard de la tournure que prennent les événements. C’est pourquoi, et une fois de plus le CSDM organise le présent point de presse en appelant instamment le gouvernement du Mali à prendre des mesures urgentes pour s’informer de ce qui est en train de se passer et mettre en œuvre les moyens pour un retour rapide des Maliens concernés dans les meilleures conditions de dignité.

De même qu’à l’endroit de l’AIgérie, pays frère, ami et africain, le CSDM en appelle au respect des conventions internationales et des droits de l’homme. Les relations de notre pays avec l’Algérie sont si denses et diverses qu’elles valent à ce pays frère et ami d’être désigné médiateur en chef pour un retour définitif de la paix au Mali. Nous invitons nos plus hautes autorités à interpeller cette d’Algérie afin que celles-ci mettent fin aux violences récurrentes sur les citoyens maliens.

En tant qu’acteurs de la diaspora au premier plan, nous avons toujours mesuré le rôle déterminant de ces vaillants concitoyens, qui, au prix du courage et de sacrifices immenses, contribuent au développement socio-économique de notre pays.

A l’endroit de nos compatriotes en détresse, le CSDM réaffirme son soutien indéfectible et promet d’entreprendre tout ce qui est en son possible pour contribuer à les sortir de ce douloureux sort qu’ils n’ont nullement mérité et ne doivent par conséquent nullement le mériter ».

Youssouf Bamey