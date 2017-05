Organisée et diffusée par Africable Télévision, le 9ème numéro de l’émission de téléréalité ‘’Mini Stars’’ a été officiellement lancé le jeudi 4 mai dernier au Palais de la Culture Amadou Hampathé Ba. Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée à cet effet, le PDG d’Africable Télévision, Ismaël Sidibé a promis beaucoup de surprises cette année en termes d’innovations.

D’entrée de jeu, le PDG d’Africable Télévision, Ismaël Sidibé a rappelé que Mini Stars est une émission de compétition pour distraire les enfants. Selon lui, le concept découle d’un constat par rapport à l’absence de cadres appropriés de rassemblement et de distraction pour les enfants pendant les grandes vacances.

« Sous forme de téléréalité, l’émission Mini Stars allie initiation au chant et à la danse, imitation d’artistes, éducation civique et morale. Elle se déroule une fois par an et sur une période de trois mois », a-t-il expliqué. Avant d’indiquer que les principaux acteurs sont les enfants dont l’âge varie entre 7 et 12 ans provenant du Mali et de la diaspora et retenus à la suite d’un casting de présélection. Sous les feux des projecteurs dit-il, ils doivent chaque semaine travailler pour ne pas être nominés par le jury lors des primes et être éventuellement mis hors de la compétition.

Pour lui, l’émission est diffusée en deux temps sur Africable Télévision notamment, les activités quotidiennes du lundi au vendredi à 18 heures et les primes de nomination tous les dimanches à 17 heures.

« Il y a des amis de la sous-région qui viennent suivre cette émission. Nous allons faire en sorte que les enfants puissent s’amuser de façon digne et saine », a-t-il promis. Avant de souligner que cette année, il y aura des innovations. Même si l’émission reste inchangée dans la forme dit-il, elle connaitra dans le fond, beaucoup d’amélioration et d’innovations.

« L’accent sera essentiellement mis sur la culture à la citoyenneté, la connaissance du Mali, son histoire, sa géographie et ses institutions. Nous avons mis l’accent sur le civisme. L’émission sera animée cette année par Astan Kida et Tata Rokia. En plus d’être un lieu de divertissement pour les enfants, c’est une école. Et il y aura des professeurs, des médecins et des professeurs de sports », a fait savoir le PDG d’Africable Télévision. Selon qui, les enfants devront donc faire face à cette nouvelle épreuve au delà de l’imitation classique de leur artiste préféré.

L’autre grande innovation cette année ajoute-t-il, est l’extension de l’interprétation de l’artiste imité à son aire culturelle d’origine.

« Par exemple, un enfant qui imite Oumou Sangaré doit être en mesure d’étendre son imitation à d’autres artistes du Wassoulou. Pour mettre en branle toutes ces innovations et rendre les vacances 2017 inoubliables, Mini Stars sera sous la coordination générale de M’Baye Boubacar Diarra, un grand nom de la télévision au Mali et en Afrique », a-t-il laissé entendre. Et de préciser que les objectifs de cette émission sont entre autres, de détecter et promouvoir le génie des enfants, de créer une plateforme de brassage entre les enfants, d’initier les enfants à des concepts aussi importants que le civisme et la citoyenneté et de leur inculquer le goût de la lecture. Et favoriser l’intégration africaine des enfants conformément à la ligne éditoriale de Africable Télévision. Une précision de taille qu’il a apportée est que cette année, ils ne vont pas travailler avec Tom production. « On veut ramener Mini Stars dans son esprit éducatif. Nous voulons une certaine originalité. A travers Mini Stars, Africable a un rôle à jouer dans l’éducation des enfants. Dans quelques jours, Africable va fêter ses 14 ans, nous attendons toujours les critiques pour nous améliorer », a-t-il déclaré.

Pour sa part, M’Baye Boubacar Diarra qui était présent à cette conférence de presse a promis qu’il honorera la confiance en lui placée par le travail et la rigueur. Pour lui, Mini Stars est un tremplin pour former les enfants et les éduquer.

« Le civisme manquait un peu dans cette émission, donc nous avons décidé d’amener cela. Le rôle de la télévision, ce n’est pas seulement le divertissement. Au delà du divertissement, il y a beaucoup de messages qu’il faut faire passer dont le civisme…. », a-t-il ajouté.

Aoua Traoré