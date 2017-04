« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années ». Cet adage sied bien à Anna Demba Bah dite Anna Poulo. Une jeune artiste chanteuse dotée d’énormes talents.

Résidant en France, Anna Poulo a commencé à chanter depuis à bas âge. Fille de feu Demba Bah (paix à son âme) et de Germain Dakouo, Anna Poulo est la seule chanteuse de la famille. Dotée d’un talent exceptionnel et d’une voix d’or, elle commença à chanter depuis à bas-âge. « Je chante depuis toute petite, mon père, paix à son âme, me disais que j’ai chanté avant même de parler. J’ai toujours aimé le chant, mais je n’avais jamais eu l’occasion de le faire sur scène ou faire un titre comme je le fais maintenant. Je travaille en dehors de mon chant, je voyage très souvent. J’ai beaucoup de support », nous confia Anna Poulo.

La destinée est une force irrésistible, dit-on. Anna Poulo est une artiste chanteuse innée. Puisque depuis toute petite, elle chantait. « Vu le problème du Chow buzz, mon père ne voulait pas que je chante. Entre temps, j’ai fait pas mal de chose, de petites affaires. Je travaille et j’adore voyager. Ça c’est aussi mon côté peule mais j’aime la musique ; elle est vitale pour moi, même après le décès de mon père, paix à son âme, je peux dire que la musique m’a beaucoup aidé… », indique Anna Poulo toute souriante.

Avec sa sublime voix, dans ses chansons, Anna Poulo évoque tous les maux qui minent le développement d’un pays. « La musique a pris une place importante dans ma vie, car à travers la chanson je fais véhiculer des messages, des conseils, mais aussi je dénonce les mauvais comportements des gouvernants », explique Anna Poulo.

Soulignons que pour le moment, Anna Poulo n’a pas d’album sur le marché, mais elle a fait quelques singles et des clips : Djougouya , Fourou, Politique ,Amadou Naimantian, Guailiemant. Ces clips vidéo sont disponibles sur Youtube.

Mariée et mère d’un enfant de 10 ans, la chanteuse à la voix d’or, Anna Poulo, est attendue dans la capitale malienne au mois de juillet. Elle sera invitée par certaines chaînes de télévision et fera une série de concerts. Pour plus d’informations, appeler aux numéros suivants : 70058641 OU 66919001

Aliou Touré