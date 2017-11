Mettre toutes les chances de son côté, pour mieux répondre aux attentes de ses milliers de fans. Tel semble être le cheval de bataille de la Tigresse du Wassoulou, Nabintou Diakité.

On ne le dira jamais assez ! De retour après plus d’une dizaine d’années d’absence sur la scène musicale, Nabintou Diakité ne compte pas passer inaperçue ! C’est donc pourquoi, pour ne rien faire à moitié, sans aucune démesure musicale, sa maison de production est à pied d’œuvre pour mettre les bouchées doubles.

Comme dirait l’autre : “Mettre les petits plats dans les grands !”. Eh oui ! Pour signer un retour remarquable et fulgurant sur la scène musicale, cette dynamique équipe, avec à sa tête Yoro Diallo, virtuose du Kamélén Ngoni, vient de boucler l’enregistrement de l’album “Simaya” qui signifie longévité en langue bamanan. Comme une autobiographie, l’artiste veut dire que : “Tant qu’il y a la vie, tout est possible, mais rien n’est prévisible !”

Faisons tout d’abord un flash back sur le passé récent de Nabintou Diakité. Retenons donc que notre artiste à la voix de rossignole est originaire de Madina- Diassa dans le Wassoulou, région située au Sud du Mali. La musique, elle l’a héritée de la famille. Mais c’est plutôt aux côtés de sa tante, Aminata Diakité, sœur aînée de son père, non moins mère de la diva Oumou Sangaré, que Nabitou va se forger dans l’art de la chanson.

La tigresse comme l’a surnommé la presse nationale, a cependant fait ses premiers pas professionnels dans la musique, en qualité de choriste, auprès d’Oumou Sangaré. C’était pendant les séances de répétitions, sous la houlette du maestro Amadouba Guindo, au Carrefour des Jeunes de Bamako.

Après, plusieurs années d’expérience, ce sera en 2002, en faveur d’un concours de chant qui opposait plusieurs jeunes artistes du Mali, que Nabintou va remporter le Prix de la Paix. Alors, ce sera le début d’une reconnaissance nationale !

On nous dit que l’appétit vient en mangeant ! Un an après cette reconnaissance, c’est-à-dire en 2003, elle va enregistrer son tout premier album, baptisé : “Nadiara miye”. Un album enregistré à Bamako, au Studio Mali/K7, une production d’Oumou Sangaré.

En 2006, sortira son deuxième album : “Maouleni”, enregistré au Studio Seydoni-Mali, à Bamako par le maestro N’Baye Boubacar Diarra.

Pour son actualité musicale, il faut noter que les travaux de l’enregistrement de son tout nouveau single se sont déroulés comme suit : D’abord au Home studio des Jumeaux à Lafiabougou avec le Maestro Vieux Paré ; ensuite à Wanda Record du rossignol Salif Kéita à Kalanba-Coro et enfin, le mixage a eu lieu au Studio Téria chez Bertin, ce manitou du Showbiz, non moins manager de Nabintou.

Dans un souci de perfectionnement, une touche plus acoustique a été apportée au niveau des chœurs et à la partie rythmique.

La réalisation du clip vidéo été confiée à “8-8 Production”, boite aux doigtés magiques et aux clins d’œil pointus faits de maestrea. Ceci est somme toute une note spéciale quand on sait que cette nouvelle boite de réalisation est hautement très sollicitée. On peut, entre autres, citer de grosses pointures telles que Sidiki Diabaté, Oumou Sangaré, Salif Kéïta, Magic System de la Côte d’Ivoire, Viviane Chédid du Sénégal et j’en passe !

Alors, qui dit mieux ! Reculer pour mieux sauter ! C’est ainsi qu’on peut qualifier la longue absence et ce retour tant attendu de Nabintou Diakité sur la scène musicale !

Mais ce qui semble encore plus séduisant dans cette nouvelle aventure est que, hors-mis la saveur musicale et la cadence rythmique de ce Single, le message véhiculé est d’une haute portée !

Alors, amateurs de la bonne musique, à vos marques ! Car la sortie de cet opus est prévue pour le premier trimestre du début de l’année 2018 !!!

Nostra Z. KONATE

