C’est dans une salle pleine à craquer qu’a eu lieu le lancement officiel de «Mali Stars». Mali Stars est une nouvelle émission de divertissement des jeunes créée par Boubacar Sangaré dit Tom. Après le casting et les festivités de lancement de la nouvelle émission, notre reporter l’a approché pour lui poser quelques questions. C’était le samedi 3 juin au palais de la Culture Amadou Hampâté.

Tom, expliquez-nous un peu «Mali Stars».

«Mali Stars» est une nouvelle émission culturelle initiée par la structure Tom production pour remplacer «Ministar». Elle mettra en compétition les jeunes des différentes régions du Mali et les six communes du district de Bamako, en chant et danse chorégraphique. Dans chaque région et commune, un casting de présélection sera organisé pour constituer une troupe de 5 jeunes et un encadreur pour représenter la localité pour la phase finale.

Quelle est la particularité entre le «Ministar» et «Mali Stars», qui vient d’être lancée ?

Tout d’abord, la première particularité, visible en premier lieu, est que «Mali Stars» sera diffusée sur l’ORTM et TM2 tous les dimanches avec des quotidiennes tous les soirs. Pourtant, le «Ministar» était diffusée sur l’Africable. Mais ce qu’il faut retenir, «Mali Stars» ne sera diffusée que par nos propres chaînes, c’est-à-dire les télévisions du Mali.

Avec «Mali Stars», qu’est-ce que vous comptez offrir aux jeunes ?

Avec «Mali Stars», Tom production compte offrir à près d’une centaine de jeunes, l’opportunité d’exprimer leurs savoir-faire et permet à des milliers d’autres d’avoir un espace de divertissement pendant toute la période des vacances scolaires, tout en réaffirmant et montrant la bonne l’unité, la cohésion sociale et la fraternité nationale du Mali aux jeunes générations qui veulent faire carrière dans la musique.

Après 8 saisons de production de «Ministar», pourquoi avez-vous décidé de changer le concept en «Mali Stars» et le choix de deux chaînes nationales pour la diffusion ?

J’ai réfléchi en responsable pour créer «Mali Stars» qui est propre aux Maliens. J’ai vu que Ministar était arrivée à terme car, pendant 8 ans, cette émission n’arrivait plus à faire des innovations à hauteur de souhait. Mais avec «Mali Stars», nous avons pensé à tout et nous savons qu’elle va atteindre le plus grand sommet en terme de téléréalité au Mali. Pourquoi sur nos télés nationales ? Déjà, c’est une émission malienne. En principe, elle doit être diffusée sur nos télés pour donner plus d’éclat.

Avez-vous un mot pour conclure cette interview ?

Pour conclure mes propos, je dis à tout mon public de Ministar de venir désormais suivre leur nouvelle émission «Mali Stars», qui est lancée à partir de samedi 3 juin 2017. Je ne vais pas dévoiler toutes les surprises dont nous disposons cette année pour leur nouvelle émission. Je leur demande de venir seulement suivre chaque dimanche au palais de la culture.

Propos recueillis par Ousmane DIAKITE/Stagiaire