Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta a reçu en audience, samedi en fin d’après midi à Koulouba, les membres du célèbre groupe de musique Tinariwen de la Région de Kidal. C’était en présence du Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, du Haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l’Accord, Mahamadou Diagouraga, du ministre – secrétaire général de la Présidence, Soumeylou Boubèye Maïga. Plusieurs membres du gouvernement étaient aussi présents : Tiena Coulibaly (Défense et Anciens Combattants) ; Général de Brigade Salif Traoré (Sécurité et Protection Civile) ; Mohamed El Moctar (Réconciliation Nationale) et Nina Wallet Intalou (Artisanat et Tourisme).

Interrogé à sa sortie d’’audience, Eyadou Ag Leche, membre du groupe Tinariwen a qualifié cette visite d’un peu spéciale. «On est venu pour participer au suivi et parler de notre implication dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger», a-t-il expliqué.

Eyadou Ag Leche dit en outre avoir fait le déplacement avec les autres membres du groupe Tinariwen afin de remercier le chef de l’État pour avoir signé l’Accord de paix.

«Nous sommes très contents, parce que c’est un moment historique, car le groupe Tinariwen est ouvert pour rencontrer des gens. On essaye de donner le maximum pour avoir la paix, parce que la situation actuelle est un peu difficile, il faut que toutes les parties signataires de l’Accord l’appliquent le plus tôt possible», a-t-il insisté.

Les membres du groupe Tinariwen, dont les notes de musique sont fredonnés par plus d’un, sont assurément des ambassadeurs qui peuvent faire la promotion de la paix.

Massa SIDIBÉ