Dans le cadre de sa tournée régionale, le lauréat du prix découvertes RFI 2016, Souleymane Bangoura a fait un concert à Bamako le samedi 1er juillet 2017. Bien avant ce concert, l’artiste Guinéen a animé une conférence de presse le vendredi 30 juin 2017 à l’Institut Français de Bamako où il était accompagné par son manager, Diallo Mouctar Terri, ses musiciens et l’artiste malien, Alou Sam. Au cours de cette conférence de presse, il a donné un avant goût du concert et s’est dit heureux d’être au Mali.

De son vrai nom Souleymane Bangoura, Soul Bangs est né en 1992 à Conakry. Il commence sa carrière artistique en 2001 et représente aujourd’hui l’une des valeurs sûres de la musique urbaine en Guinée. Après un travail de longue haleine, il connaît une ascension fulgurante. Son style séduit la Guinée et en 2011, il sort son premier album intitulé DIMEDI. Un opus dans lequel il explique sa tendre et douloureuse enfance. Avec cet album, il remporte au cours de la même année, les prix de meilleur Album et meilleure “Voix Soul” à la K7 D’OR ainsi que celui du meilleur artiste RnB à la première édition des Guinée Music Awards. En 2012, Soul Bang’s sort son 2ème projet “Evolution Vol 1” composé de 15 titres. Première mixtape en Guinée, cet opus apporte une nouvelle touche à la musique guinéenne grâce aux armes vocales de l’artiste. Pour exprimer son talent au reste du monde entier, Soul Bang’s a participé au concours de chant “IMPULSEIT” organisé à Paris par l’association Perspective qui vise à promouvoir les talents de la musique afro caribéenne. Parmi 70 artistes inscrits au départ, Soul Bang’s s’est imposé le 31 mai 2015 au Réservoir de Paris avec son style RNB métissé à la musique traditionnelle guinéenne. En 2016, Soul Bang’s remporte le prix du Meilleur Artiste Francophone aux African Entertainment USA et devient également le 35ème Lauréat du Prix découvertes RFI ! Son dernier album intitulé « Cosmopolite » sorti en février 2017 est le fruit d’expériences et de la maturité de l’artiste acquise ces 4 dernières années. De Conakry à New York via Paris et d’autres grandes capitales africaines à travers des collaborations de taille, Soul Bang’s a fait vibré les salles de spectacles. Lors de la conférence de presse tenue à l’Institut Français de Bamako, l’artiste Guinéen s’est dit heureux d’être au Mali. « Je suis vraiment content d’être au Mali. Le Mali est un pays frère. Quand j’ai appris que le Mali figurait dans la tournée, ça été vraiment important pour moi. Je connais beaucoup d’artistes maliens comme Alou Sam, Iba One, Mohamed Diaby etc. », a-t-il dit. Parlant de son prix, l’artiste Guinée a fait savoir que ça été un honneur pour lui d’avoir le prix découvertes RFI 2016. A l’en croire, c’est une consécration, le fruit d’un travail abattu.

Aguibou Sogodogo