Ayant rehaussé le drapeau malien à travers leurs œuvres lors de la biennale de Dakar en Mai 2016, les artistes maliens ont offert leur hospitalité à leurs homologues du pays de la teranga lors d’un vernissage à la Galerie Medina le Samedi 08 Avril 2017 devant une pléiade d’artistes des deux pays.

Onze artistes maliens ont sur invitation de la société Eiffage participé à la biennale de Dakar en Mai 2016 avec leurs œuvres qui ont impressionné par leurs génies créateurs. La société Eiffage s’est attelée à ce que les artistes sénégalais leur rendent la monnaie en se rendant à Bamako. « Ce voyage des artistes sénégalais au Mali est une marque de collaboration et de sympathie artistique liant les deux pays depuis la nuit des temps. Elle permettra aux maliens d’apprécier à sa juste valeur les travaux des artistes des deux pays », selon Soly Cissé, un artiste sénégalais.

Souleymane Ouloguem du Mali a signalé que cette exposition d’œuvres des artistes maliens et sénégalais sera une aubaine pour les visiteurs de sillonner les deux pays à travers les œuvres des artistes. L’art plastique se porte de plus en plus mieux au Mali avec la multitude de galeries qui se créent et donnent l’opportunité aux artistes de laisser parler leur talent. Gérard Sénac le PDG d’Eiffage a affirmé que dix mois après la rencontre de Dakar que les artistes des deux pays se retrouvent à Bamako afin de poser une nouvelle pierre sur la construction de cette expérience simple et complexe. Il a exprimé sa satisfaction pour la concrétisation du projet et a invité le public à s’intéresser davantage à l’art en général et à l’art plastique en particulier afin de profiter des créations des artistes.

Moussa Samba Diallo