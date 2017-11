M’Bouillé Koité, artiste malien vient d’être nommé lauréat du Prix Découvertes RFI 2017. Le jury présidé par Singuila, artiste français d’origine congolaise, s’est réuni ce 9 novembre, dans les locaux de RFI. Après délibération, le jeune homme de 27 ans a devancé dans les votes, la rappeuse Ami Yerevolo, elle aussi d’origine malienne et le Mauricien, Hans Nayma.

Issu d’une famille de griots et musiciens, M’Bouillé Koité, n’en est pas moins un artiste de son temps. Dès son plus jeune âge, il s’est intéressé à la musique, même si c’est d’abord pour le football qu’il commence à vibrer. Il délaissera ce sport pour se consacrer à ses études. Mais la fibre artistique le reprendra rapidement et c’est ainsi qu’en 2008, il entre à l’Institut National des Arts. Deux ans plus tard, il sort diplômé de la section musique. En 2014, il est remarqué dans le télécrochet Island talent Africa. En 2016, il obtient le Trophée Tamani d’or ‘révélation’ et le trophée Africa-Show Meilleur Artiste du Mali.

Page Facebook de M’Bouillé Koité