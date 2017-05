L’émission ne va plus être seulement une plateforme d’inculcation au goût à la musique, mais elle va initier les enfants à des concepts aussi importants que le civisme et la citoyenneté

Après 9 ans d’existence, l’émission favorite de télé réalité Mini Stars de la chaine Africable destinée aux enfants innove et veut rompre avec le passé. Elle mettra l’accent désormais sur la culture à la citoyenneté, la connaissance du Mali, son histoire, sa géographie et ses institutions.

Pour expliquer ces innovations, les responsables du Groupe Africable dont le Président Directeur Général, M. Ismaila Sidibé, étaient face à la presse le jeudi 4 mai 2017 au palais de la culture. Accompagné de Sory Kaba Diakité, de Sekou Tangara et du très chevronné de la culture malienne, Mbaye Boubacar Dairra, le désormais coordinateur de l’émission Mini Star, le PDG du Groupe Africable a expliqué les raisons des innovations. Il dira qu’à la lumière des éditions précédentes Mini Star s’impose dans le paysage audiovisuel comme le principal rendez-vous des vacances dédiées aux tout petits. C’est pourquoi, selon lui, il faudra ramener Mini Stra à son esprit initial. Mini Star reste inchangé dans sa forme, mais connaitra beaucoup d’innovations et d’amélioration dans le fond.

En clair, l’émission Mini star ne va pas être seulement une plateforme d’inculcation au gout à la musique, mais elle va initier les enfants à des concepts aussi importants que le civisme et la citoyenneté. L’autre grande innovation, cette année, est l’extension de l’interprétation de l’artiste imité à son aire culturelle d’origine.

Il s’agit, selon M. Ismaila Sidibé, de détecter et de promouvoir le génie des enfants, de favoriser l’intégration africaine conformément à la ligne éditoriale de Africable Télévision.

Pour sa part, le coordinateur de l’émission Mbaye Boubacar Diarra dira aussi que Mini Star doit répondre aux autres aspirations des maliens. « On ne peut pas amener des enfants de 7 ans et faire d’eux des Oumou Sangaré et des Salif Keita ». Pour lui, l’émission est un divertissement important pour les enfants, mais, elle ne doit pas être un motif de basculement. Il a souligné que l’émission Mini Star doit être un tremplin pour une société de valeurs et d’éducation à la citoyenneté pour donner aux enfants des repères.

Rappelons que Mini Star est une idée de M. Ismaila Sidibé, PDG du Groupe Africable. Le concept découle d’un constat : l’absence de cadre approprié de rassemblement et de distraction des enfants pendant les grandes vacances.

Daniel Kouriba