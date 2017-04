Absente de la scène musicale depuis plusieurs années, Nabintou Diakité fait partie des artistes qui ont émerveillé le public lors de la 4ème édition du Festival International ‘’nuits du kamalen N’goni’’ à Yanfolila.

En effet, Nabintou Diakité est une artiste originaire du Wassoulou précisément de ‘’Madina Diassa’’. Agée d’une trentaine d’années, après son album à succès ‘’Ma Ouélini’’, elle se prépare pour son prochain album. Absente de la scène musicale depuis plusieurs années, la chanteuse Nabintou a fait vibrer la population du Wassoulou lors du festival international ‘’les nuits du Kamalen N’goni’’ à travers ses chansons mélodieuses. Nous lui avons tendu notre micro lors de ce festival. Et elle nous a confié ses projets sur lesquels, elle est en train de travailler présentement.

Orpheline, elle a été élevée par sa tante. Elle a fait parler d’elle depuis son enfance car elle égayait les cœurs meurtris par ses chansons et par sa voix sublime et mélodieuse.

Selon Nabintou Diakité, c’est aux cotés de Oumou Sangaré qu’elle a appris la musique. Et depuis 13 ans dit-elle, elle n’était pas montée sur scène. Mais, elle a pu démontrer lors du festival Kamalen N’goni à Yanfolila qu’elle est intacte.

« Je suis très heureuse de participer au festival international ‘’les nuits du kamalen N’goni’’ surtout que ça fait longtemps que je ne monte pas sur scène. Quant Yoro et Abdoul m’ont appelé pour m’informer du festival, j’ai vite couru pour venir les rejoindre car, Yanfolila est ma terre natale », a-t-elle dit. Avant d’expliquer qu’elle était en Côte-D’ivoire depuis un certain temps. Pour elle, ce festival est une belle initiative pour valoriser la culture du Wassoulou.

« Prions que ce festival avance. Quand les organisateurs m’ont appelé, je leur ai dit que cela fait 13 ans que je ne suis pas montée sur scène et je leur ai demandé si ma venue ne sera pas un problème. Ils m’ont rassuré que la population de Yanfolila veut me voir. Et du coup, ils m’ont envoyé le billet et je suis venue car mes fans aussi me manquent », nous a-t-elle confié.

Pendant 13 ans dit-elle, elle faisait la navette entre le Mali et la Côte-D’ivoire. « Je demande à la population de m’aider avec beaucoup de bénédictions car je suis en répétition pour mon nouvel album. J’ai très hâte de revoir mes fans…», a-t-elle ajouté.

Accueillie sous un tonnerre d’applaudissements par les populations du Wassoulou à Yanfolila, Nabintou Diakité s’est dit heureuse de cet accueil chaleureux dont elle a bénéficié. Et du coup, elle n’a pas pu retenir ses larmes. Elle a précisé qu’elle ne souffre d’aucun problème mental comme le font croire certaines rumeurs à son sujet.

« Les on-dits ne tuent pas mais ça renforce et ils permettent à une personne de se développer davantage. Je m’en remets au tout puissant. Et je reviendrai sur scène inchallah !», a-t-elle promis.

Aoua Traoré