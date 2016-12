L’artiste malien Sidiki Diabaté est sous le coup d’une plainte déposée au parquet de Dakar lundi dernier par la structure Diolo-traiteur. Ce, pour abus de confiance, non respect des termes d’un contrat, portant sur la tenue d’un concert à Montréal.

Bras de fer judiciaire entre le jeune et non moins talentueux artiste malien, Sidiki Diabaté et la structure «Diolo-traiteur», basée au canada et qui intervient dans l’événementiel. En atteste la plainte déposée lundi dernier par l’avocat de «Diolo-traiteur», Me Djibril Wellé, devant le parquet de Dakar, pour abus de confiance, non respect des termes d’un contrat, portant sur la tenue d’un concert à Montréal, par l’artiste malien dont une mise en demeure a été servie à son staff, il y a deux (2) semaines.

Par ailleurs, Ali Castro Traoré, Manager de Sidiki Diabaté avoue qu’ils n’ont pas signé de contrat pour un concert au Canada. «Je n’ai pas signé de contrat pour un quelconque concert au Canada.

Ni ma structure, «Diabaté ba music» ni Sidiki Diabaté n’en sommes au courant. Il est vrai que nous avions eu des discussions avec «Diolo-traiteur», il y a deux, trois mois.

Nous leur avions demandé de venir à Bamako pour tout matérialiser. Ils ne l’on pas fait», a-t-il expliqué dans les colonnes de “l’Observateur”.

Selon lui, «les montant qu’ils avancent ne sont pas exacts non plus».

Par pressafrik.com