La grande diva malienne OUMOU SANGARÉ dévoile le clip vidéo « Fadjamou », réalisé par Fansé 8.8, un morceau extrait de son album « Mogoya » paru le vendredi 19 mai 2017 et disponible sur le Web.

Discover “Fadjamou” by OUMOU SANGARE (Official Video)

NEW ALBUM ‘MOGOYA’ OUT NOWÂ http://smarturl.it/Mogoya-out-now

Réalisateur malien Fansé Sanogo (8.8 Pod)

Instagram https://www.instagram.com/8.8.prod/

Facebook https://www.facebook.com/8.8Prod/

Par OumouSangareVEVO