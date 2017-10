Pour la clôture des premiers travaux du projet « les Praticables » spectacles de théâtre- de lectures, Kumo So Théâtre a organisé, le samedi 7 octobre, un concert géant dans la rue 369 derrière l’Institut Français à Bamako-Coura. Animé par le rappeur Master Soumy, le spectacle a drainé des milliers de personnes de tout âge.

Le metteur en scène, Directeur de la compagnie « Kuma Sô Théâtre » et non moins initiateur des « Praticables » M. Lamine Diarra a indiqué que le Projet « Les Praticables » est une nouvelle structure de création théâtrale et de formation de jeunes artistes, d’auteurs, de metteurs en scène, de comédiens…, dont la vocation essentielle est de participer à la refondation d’un théâtre populaire de qualité à Bamako et au Mali. Aussi le projet « Les Praticables » inclue aussi des grins de lecture. Cela pour permettre aux enfants, aux publics et aux artistes de se rencontrer pour s’échanger, a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : « Ces échanges permettront aux artistes d’être proches du public ».

La soirée de clôture a débuté par une pièce de théâtre jouée dans la cour d’une concession. Sitan l’actrice principale est une fille mère très malheureuse qui a perdu tous les membres de sa famille. Toutes les personnes qu’elle aime, finiront par mourir. Esseulée et déçue de la vie, Sitan se fait passer une comme une justicière. Pour cela, elle engagera une personne dont la mission est d’éliminer physiquement des personnes dont elle juge corrompue. Excédé par ces tueries, ce dernier demanda à Sitan pourquoi tué des innocents ? Et Sitan de répondre « il n’y’a pas d’innocent sur cette terre. Tout ce qui circule dans les grosses voitures sont des salop ». Après le théâtre, place au concert géant dans la rue où l’artiste musicien Master Soumy a tenu en haleine tout le public jusque tard dans la nuit.

Il convient de rappeler que le projet « les Praticables » spectacles de théâtre- de lectures s’est déroulé du 4 au 7 octobre 2017 à Bamako-Coura. Les déférents spectacles se sont déroulés dans 6 concessions de Bamako-Coura.

Famory Macalou