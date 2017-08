D’entrée de jeu, notre spécialiste aux questions relatives à la psychologie dira qu’en tout être existe une force et une faiblesse ! Cependant, l’équilibre doit se faire en faveur du côté supérieur qui est le mental ! On parle de l’être visible et celui invisible. Lorsqu’un individu qui traverse une période difficile n’arrive pas à surmonter mentalement la situation, il risque d’aller à la déchéance qui parfois conduit au désespoir mère de tout échec.

S’agissant du cas spécifique de l’Artiste Nabintou DIAKITE, notre expert consultant dira que cette dernière a, à un moment donné de sa vie, connu une certaine monté en puissance, tant sa carrière qui lui a conduit à travers le monde auprès de sa sœur ainé, la Divas Oumou SANGARE, en qualité de choriste. Ensuite, dès le début de sa carrière solo, ses deux albums successifs ont fait mousse. Mais, cette spectaculaire montée ne va pas durer longtemps, puisque, Nabintou va connaitre une certaine descente aux enfers. Tout a été à l’époque dit à son sujet : Nabintou serait devenue folle ! Nabintou ne vit que de mendicité çà et là derrière ces quelques Djatigui ! Sont entre autres quelques allégations, comme attribues qu’on lui prêtait à tort ou à raison.

Tout cela aurait pu jouer sur le mental et éventuellement affecter psychiquement l’être fragile qu’est une femme. Mais, voilà que contre tout entente, quelques années plus tard, au moment où l’on ne s’attendait plus, que l’artiste sort on ne sait d’où avec un Single intitulé SIMAYA. L’homme s’est dit non seulement touché par les messages qu’elle véhicule dans ce Single, mais surtout émerveillé par l’esprit de sérénité avec lequel l’artiste tient ses propos pendant les différents interview qu’elle a déjà accordé à la presse, en particulier au quotidien Indépendant, à l’hebdo l’Espérance et à Aujourd’hui-Mali. Dans ces interviews, l’Artiste ne semble posséder aucune rancœur ni d’esprit vindicatif. Au contraire, Nabintou a –t-il fait savoir, invite à l’espoir, l’amour et la persévérance, des valeurs morales, spirituelles et sociales qui relèvent d’une force d’esprit et d’une psychologie extraordinaire.

Pour conclure, notre socio psychologue dira que Nabintou DIAKITE, plus qu’une artiste est une messagère digne d’enseigner la psychologie si elle en avait une formation académique question de procéder une base pédagogique.

Ceci étant, notre rédaction, curieux d’écouter ce Single, invite chaque malien à s’en approprier afin d’en tirer profit comme les paroles sainte d’une bible ou du coran !!!

M KONATE/Maliweb.net