Le phĂ©nomĂšne Sidiki DiabatĂ© va-t-il durer encore longtemps? C’est la question qui taraude les esprits des uns et des autres, surtout depuis que ce jeune artiste dont les chansons se ressemblent les unes et les autres, a commencĂ© Ă adopter certains comportements qui sont en train de ternir son image. Et du coup, affecter sa cĂ©lĂ©britĂ© et diminuer le nombre de ses fans.

Sidiki DiabatĂ©, voilĂ un jeune artiste dont la carriĂšre est bien partie mais dont le comportement sur scĂšne ou lors de ses concerts est en train de lui crĂ©er des consĂ©quences fĂącheuses. Car nombreux sont ses fans qui promettent de ne plus se rendre Ă ses concerts. D’autres mĂȘmes disent qu’ils ne vont plus Ă©couter ses chansons car il les a déçus.

Fils de Toumani DiabatĂ©, maitre de la Kora, Sidiki DiabatĂ© a lui-mĂȘme appris cet instrument Ă cotĂ© de son paternel. Et c’est aujourd’hui un instrument qu’il maitrise trĂšs bien. Il sait jouer aussi d’autres instruments tels que le piano, la guitare. Avant de commencer Ă chanter, il produisait d’autres artistes-rappeurs comme ‘’Tal B Halala’’, ‘’0x-B’’, ‘’Iba One’’ avec qui il a collaborĂ© sur plusieurs projets musicaux. Ensuite, il va lui-mĂȘme commencer Ă chanter. Ces chansons toutes basĂ©es sur l’amour ont eu beaucoup de succĂšs auprĂšs du public. Et c’est ce qui lui a valu d’ĂȘtre invitĂ© sur plusieurs grands podiums à l’intĂ©rieur comme Ă l’extĂ©rieur du pays. C’est le cas du festival international de SĂ©linguĂ©.

Issu d’une grande lignĂ©e de griots, il est le fils de Toumani DiabatĂ©. Connu du grand public depuis que Booba a repris un de ses singles et suite Ă la sortie de son album ’’Fais-moi confiance’’, Sidiki DiabatĂ©Â est devenu une icĂŽne de la musique urbaine malienne. Et il est trĂšs sollicitĂ© pour des concerts au Mali comme Ă l’extĂ©rieur. Il multiplie les singles qui, Ă chaque fois, font l’unanimitĂ© auprĂšs de son public.

Pour rappel, en 2010, il avait Ă©tĂ© doublement rĂ©compensĂ© au Mali en recevant le Hip Hop Award du meilleur Beat Maker puis son groupe de hip hop GRR, a remportĂ© le prix du meilleur groupe de rap grĂące Ă la composition musicale de Sidiki DiabatĂ© mĂȘlant la musique traditionnelle Ă la musique moderne. En somme, beaucoup de rappeurs du Mali lui font confiance grĂące Ă son mĂ©lange rĂ©ussi de la musique traditionnelle avec la musique moderne. Il travaille avec ces derniers en tant qu’arrangeur sur leurs sons.

Mais depuis un certain temps, ces fans, surtout au Mali commencent Ă parler mal de lui. D’abord, il a déçu son public lors d’un concert qu’il a donnĂ©Â il y’a quelques semaines au Palais des Sports de l’ACI 2000 avec l’artiste sĂ©nĂ©galais Wally Seck. Le public a dĂ» attendre pendant plusieurs heures sans succĂšs Sidiki DiabatĂ©. A tel point qu’il avait commencĂ© Ă se rebeller dans la salle.

« Nous l’avons attendu pendant plusieurs heures avant qu’il ne fasse son entrĂ©e dans la salle. Je n’irais plus jamais Ă un concert de Sidiki Diabaté », disait une jeune fille aprĂšs ce concert ratĂ©. Et une autre d’ajouter « Sidiki se prend dĂ©jĂ pour une star planĂ©taire. Et pour lui, il peut se permettre de se foutre du public comme il veut. ».

Bref, lors de ce concert, ajoute notre source, il a mĂȘme Ă©tĂ© huĂ© par le public qui n’est d’ailleurs pas sorti massivement puisque la salle Ă©tait Ă moitiĂ© vide.

AprĂšs ce concert ratĂ© Ă Bamako, il devrait aussi se produire sur scĂšne au festival de SelinguĂ©. LĂ -bas aussi, le public prĂ©sent a Ă©tĂ© déçu par Sidiki DiabatĂ© qui, selon des festivaliers, n’a pas du tout assurĂ©.

AprĂšs la rĂ©ussite de sa premiĂšre prestation en 2016 Ă SĂ©linguĂ©, il a Ă©tĂ© invitĂ© pour la 6Ăšme  édition du festival de SelinguĂ©. Attendu pour ses chansons mĂ©lodieuses sur scĂšne, il a malheureusement laissĂ© sa Kora et a chantĂ© en live. Ce qui n’a pas du tout plu au public, car il a chantĂ© sur le podium, des chansons qui ne sont pas les siennes. Telles que la chanson ‘’TĂ©rĂ© TĂ©ré’’ de Toofan et celles d’autres rappeurs maliens. Et le pire poursuit un festivalier, c’est que la musique et ses chansons ne se mariaient mĂȘme pas. A tout cela s’ajoute son featuring avec Memo All Star dans le titre ‘’i vas-y, i bri n’ka yé’’. Une chanson jugĂ©e vulgaire qui circule sur les rĂ©seaux sociaux et qui est en train de ternir son image. Et du coup est en train de jouer sur sa cĂ©lĂ©britĂ©. Car nombreux sont ses fans qui se disent déçus par son comportement qui pour eux a complĂštement changĂ© Ă cause du « petit succĂšs qu’il a connu ces derniĂšres annĂ©es ».

En tout ca, sa prestation Ă SĂ©linguĂ© a Ă©tĂ© une humiliation qui ne dit pas son nom. AjoutĂ© Ă son concert ratĂ© au Palais des Sports de Hamdallaye ACI 2000 il y’a quelques semaines. Cela n’est pas bon signe pour lui. Et il est encore temps pour lui de se ressaisir car nombreux sont les artistes qui ont connu plus de succĂšs que lui et qui sont aujourd’hui aux oubliettes. Car personne n’entend encore parler d’eux.

Aoua Traoré