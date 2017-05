L’Ecole Supérieure de Technologie et de Management (ESTM) organise en collaboration avec l’école du Progrès une soirée culturelle le mercredi 24 mai 2017 à partir de 21 h dans l’enceinte même de l’école sise à Faladié en face de IJA. Cette fête est désormais une tradition à l’ESTM. Elle est organisée chaque année dans le cadre des activités parascolaires et universitaires par les élèves et étudiants des deux établissements.

Cette année, la particularité réside dans le fait que la soirée est dédiée à l’Afrique et se tiendra donc la nuit du 24 au 25 mai au seuil de la journée de l’Afrique (25 mai). Au programme, nous avons un défilé de mode mixte (tenue traditionnelle et moderne) axé sur la tenue vestimentaire mais aussi les repas et les chansons des différentes ethnies du Mali.

Le clou de la soirée, c’est avec l’invité principal, Nampé Sadio Traoré, le grand Nampé, qui depuis deux ans, accompagne ces jeunes gratuitement avec l’ensemble de son orchestre. Il y aura bien sûr des invités-surprises notamment des rappeurs et des comédiens.

Le ticket est à 2000 FCFA seulement. Les absents auront tort.

L’ESTM et l’Ecole du Progrès tiennent à remercier l’incomparable Nampé Sadio Traoré pour sa générosité et sa haute performance à entretenir l’espoir des générations montantes.

Sarré Assétou Djiré