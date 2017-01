De son vrai nom Assétou, Tétou Gologo est une Malienne imprégnée des valeurs et de la culture de son pays natal. Artiste et artisane, comme elle se définit elle-même, Tétou est née à Bamako en 1967. Issue d’une famille, dont la quiétude a souvent été bouleversée par les aléas de la politique malienne, c’est justement d’une éducation basée sur des principes humains qu’elle tire ses profondes convictions.

Femme généreuse qui a parcouru le Mali, la région ouest-africaine, l’Europe, l’Asie et l’Amérique, au gré des nombreuses rencontres culturelles auxquelles elle a pris part, ses créations reflètent son esprit d’initiative et sa volonté de réussir. Après ses études supérieures en Russie, Tétou est revenue au Mali pour s’installer à Bamako où après avoir travaillé quelques années dans le secteur privé, elle a décidé de s’installer à son propre compte pour faire ce qu’elle aime le plus : travailler les pierres et les perles. Cela, pour le grand bonheur de nos yeux.

Ses régulières prises de position sur la situation politique au Mali reflètent son engagement pour les causes des plus pauvres, des laissés- pour-compte. Ses réflexions sonnent aussi comme un appel à faire de la politique autrement : avec les voix des électeurs et pour les électeurs. Ces derniers, qui par leur acte civique élisent, ont droit à la vérité et à la considération. Ils doivent aussi être les premiers bénéficiaires des politiques et projets mis en œuvre, et pas seulement être perçus comme des individus à qui on promet tout et qui ne profitent pas des richesses communes.

Faire de la politique autrement, changer la perception de l’acquis dans ce domaine, autant de raisons qui ont poussé Tétou dans l’activisme panafricaniste. Une initiative d’abord partie comme une blague, mais qui séduit de plus en plus tous ceux qui sont abusés par la classe politique malienne. La persévérance étant un de ses traits de caractère les mieux dessinés, Tétou crée la surprise…

KKS