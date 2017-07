En s’investissant corps et âme pour mener à bien la réalisation d’un single de la chanteuse Nabintou Diakité, riche en sons et couleurs, notre virtuose du Kamélen Ngoni, Yoro Diallo, donne une leçon de solidarité professionnelle à l’ensemble des Maliens dans un contexte marqué par la division de tout genre.

n exemple de solidarité artistique, tel est cet acte de haute portée que vient de poser Yoro Diallo à l’endroit de sa sœur cadette Nabitou Diakité. Il faut souligner que notre tigresse du Wassoulou, Nabitou Diakité, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a connu une descente aux enfers durant plus d’une décennie. Ayant constaté cette situation qui n’a que trop duré, le génie de Wassada va alors décider d’approcher de s’approcher de Nabitou afin de lui ouvrir les portes des studios d’enregistrement. Cette fraternelle collaboration vient de donner naissance à ce single a l’allure d’opus, intitulé Simaya.

Dans ce Single, Nabintou chante l’espoir, l’amour, le courage et la persévérance. “Tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir !”. C’est le message que la sœur cadette de la diva Oumou Sangaré véhicule, comme pour inviter les uns et les autres à cultiver l’espérance dans toutes les phases de la vie.

Approché, notre Tchècorobani national, Yoro Dialo, dira que tant qu’on peut apporter son expérience et son appui moral, matériel et financier à un être qui en a besoin, il faut le faire, de peur de répondre un jour devant l’histoire.

Nabitou Diakité, quant à elle, remercie toutes celles et tous ceux qui lui ont apporté leur soutien dans les moments difficiles. “Je tiens à remercier tous les Maliens et mes fans qui, malgré le temps passé dans le silence et loin des scènes, ne m’ont pas oubliée. Ce single, je le dois en particulier à mon ainé Yoro Diallo qui m’a ouvert son cœur et donné libre court à son répertoire musical. Je ne lui serai toujours reconnaissante pour cette marque d’amour et de considération”.

Il faut retenir que Simaya est depuis quelques jours disponible et sa promotion à l’échelle nationale et aussi au plan international est en bonne voie, grâce à une équipe de spécialistes en matière de Showbiz.

ABH