Porte étendard du Mali sur la scène internationale, le Chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta, fait retentir la voix du Mali au 3e Sommet Transform Africa qui s’achève aujourd’hui, à Kigali, capitale rwandaise, d’où il va s’envoler pour Qatar dans le cadre du 17e forum de Doha.

 A Kigali, depuis hier, le Chef de l’Etat, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, prend part à la troisième édition du Sommet Transform Africa au Centre des Conférences de Kigali. Placé sous le thème «Villes intelligentes-Développement accéléré», cette rencontre de 48 heures réunira autour du Président rwandais, Paul Kagamé, d’autres Chefs d’Etat de la Sous-région, à l’instar des Présidents Rock Marc Christian Kaboré de la République du Burkina Faso ; Faure Gnassingbé de la République du Togo ; Yoweri Kaguta Musseveni ; Patrice Talon de la République du Bénin et des Premières Dames parmi lesquelles Mme Kéïta Aminata Maïga du Mali. Au moins, 3000 participants sont également annoncés pour ce rendez-vous de haut-niveau.

Cette rencontre annuelle vise Ă offrir des opportunitĂ©s aux États membres «de devenir des Ă©conomies intelligentes, plus concurrentielles, agiles, ouvertes et innovantes avec des climats d’affaires, les plus favorables qui attirent les investissements, tout en intĂ©grant les instruments et en transformant le continent en une Ă©conomie de la connaissance, stimulant la compĂ©titivitĂ© mondiale et la crĂ©ation d’emplois».

Au cours de ce sommet, le PrĂ©sident de la RĂ©publique du Mali a procĂ©dĂ© Ă l’ouverture de la session consacrĂ©e aux Villes, qui explore les opportunitĂ©s sur les frontières de la technologie, de l’insanitĂ© et du DĂ©veloppement pour la jeunesse.

En sa qualitĂ© de panĂ©liste, le prĂ©sident de la RĂ©publique a soulignĂ© l’importance de l’innovation technologique dans le dĂ©veloppement des États africains. Pour cela, il a plaidĂ© en faveur de cette innovation dans le secteur agricole pour assurer le dĂ©veloppement Ă©conomique du continent.

IBK s’est fĂ©licitĂ© des succès de la tĂ©lĂ© mĂ©decine au Mali, qui a permis de mettre en intelligence commune les spĂ©cialistes maliens avec leurs collègues d’ailleurs. Aussi, le prĂ©sident a louĂ© l’apport des Maliens de la diaspora dans l’innovation technologique.

Après Kigali, le PrĂ©sident IBK et son Ă©pouse s’envoleront pour Doha, au Qatar,  sur invitation de Son Altesse Sheikh/Tamin Bin Hamed Al TANI, Émir de l’Etat qatarien. LĂ , le Chef de l’Etat prendra part au 17e Forum de DOHA.

Ce forum, en effet, est un espace d’Ă©changes Ă caractère international, rassemblant, entre autres, un plus grand nombre d’Experts, d’Universitaires, de Politiciens, d’Hommes d’Affaires, pour dĂ©battre des «moyens d’assurer la stabilitĂ©, la prospĂ©ritĂ© rĂ©gionale et mondiale».

Cyril ADOHOUN