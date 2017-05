Dans sa vision de structuration de l’action gouvernementale, le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga entend mettre un accent particulier sur le renforcement de la souveraineté nationale et la maîtrise macroéconomique de notre pays.

Rencontrant les ministres en conseil de cabinet, le chef du gouvernement a insisté sur le bien-être des populations qui constitue l’une des ambitions prioritaires du président de la république. A cet effet, il a invité ses interlocuteurs à renforcer les actions tendant à améliorer considérablement le quotidien des maliens. Il s’agit d’œuvrer pour la mise en œuvre efficace et efficiente de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale. Notre pays a besoin de plus de paix et de stabilité pour permettre aux refugiés et déplacés de rejoindre leur localité.

En outre, l’action gouvernementale devrait s’atteler à prendre des initiatives pour assurer à notre pays une stabilité macro-économique durable. Pour y faire face, il faut des investissements de taille.

A cet effet, il faut œuvrer pour assurer une croissance soutenable.

Les défis auxquels est confronté le Mali sont énormes et multiples. Toutes ces mesures doivent être diligentées en harmonie afin que les objectifs fixés soient atteints.

Douglas Douyon