Dans notre parution du mercredi 12 avril 2017, nous titrions à la Une : « Nomination d’Abdoulaye Idrissa Maiga à la Primature : Enfin IBK a un PM digne de ce nom ! ». Eh bien à quelque jour de sa nomination, le temps commence à nous donner raison. Après avoir réussi à décrocher la fin de la grève illimitée des agents de la Santé, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa met fin aux dépenses budgétivores. Il l’a annoncé lors du premier conseil de cabinet de son gouvernement, en ces termes :”j’invite Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances à revoir et reformer le système des avantages en nature, notamment les carburants et les produits alimentaires par l’instauration d’un système de CARTES, rationnalisant du coup, dans un cadre de prévisions et de maîtrise, le seuil des besoins et des consommations, de sorte que des limites raisonnables soient respectées. Nous devons également réglementer rapidement et encadrer davantage les missions à l’intérieur et à l’extérieur au profit de la maîtrise et de la diminution des dépenses et coûts”.

GRÈVE ILLIMITEE DES AGENTS DE LA SANTE : Le PM Maiga désamorce la bombe

En une semaine, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga décroche la levée du mot d’ordre de grève illimitée, vers 4h30 du matin de la nuit du samedi au dimanche 16 avril 2017. Le PM Maiga a été très efficace au cours des négociations. La commission de conciliation aussi. Ainsi que les syndicalistes. Sur 9 points de revendications, les agents de la Santé ont eu satisfaction totale sur 8 points et satisfaction partielle sur 1 point. Avec la reprise du service du corps médical, le PM Maiga désamorce ainsi la bombe. Puisque cette grève a occasionné malheureusement la mort de beaucoup de personnes.

A.Touré