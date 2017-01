A la veille de la nouvelle année et à l’entame de l’an quatre de son mandat, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita s’est adressé à la nation au soir du 31 décembre 2016. IBK, dans son adresse a promis des belles perspectives d’avenir à l’issu de la nouvelle année 2017. Selon le chef de l’Etat, trois grands objectifs seront prioritaires : il s’agit du rétablissement de la paix et de la sécurité ; de la préservation de la cohésion nationale et de la prise en charge de la demande sociale.

Comme il en est de coutume dans notre pays, le président de la République s’est adressé à son peuple en termes de vœux de fin d’année pour la 4e fois depuis son investiture. Et, pour l’année 2017, IBK promet des belles perspectives. Selon le président, les difficultés n’ont pas épargné le Mali au cours de l’année écoulée « certaines étaient prévisibles, d’autres ont parfois revêtues une gravité inattendue ». Le chef de l’Etat a ensuite insisté sur ses priorités notamment celui de la sécurité et le renforcement de capacité de nos forces armées et de sécurité : « Lors de mon adresse à la Nation du 22 septembre dernier, j’avais souligné que parmi les défis qu’affronte la Nation, trois retiennent tout particulièrement mon attention. Celui du rétablissement de la paix et de la sécurité, celui de la préservation de la cohésion nationale et celui de la prise e n charge de la demande sociale », a dit le président avant d’ajouter ceci : « Notre sécurité se fortifiera, certes, dans le langage commun retrouvé par les Maliennes et Maliens. Mais elle se construit déjà sur l’engagement et la bravoure de nos forces armées et de sécurité. Celles-ci démontrent chaque jour davantage qu’elles intègrent les exigences qu’impose leur guerre contre un ennemi qui ne recule devant aucun acte de barbarie. Je tiens à rendre ici hommage particulièrement appuyé au réarmement moral qui caractérise le comportement de nos troupes sur des théâtres d’opérations extrêmement difficiles. Je puis assurer nos braves soldats que la Nation malienne ne lésinera pas sur les moyens à mettre à leurs dispositions pour qu’ils accomplissent leur devoir sacré. Comme l’atteste l’acquisition récente de deux avions de transport et de deux hélicoptères de manœuvre qui vont accroitre de manières significatives les capacités opérationnelles des FAMAS. »

D’autres points clés ont été soulignés par le chef de l’Etat pendant son adresse notamment la mis en œuvre de l’accord de paix issu du processus d’Alger, la révision de la Constitution, le sommet de Bamako, la diaspora malienne, la sécurité alimentaire.

Amadou Kodio

La Lettre du Mali