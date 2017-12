C’est quasiment inéluctable : le Président Amadou Toumani Touré, exilé à Dakar depuis avril 2012, rentre au Mali, à une date qui semble tout aussi faire l’unanimité : le 24 décembre 2017, c’est-à-dire dimanche prochain. C’est dire que l’histoire n’aura pas bégayé, avec le couronnement des multiples entreprises et actions politiques en faveur du retour au bercail du soldat bâtisseur. Des (simples) associations aux regroupements spontanés, en passant par les partis politiques et les institutions de la République, les initiatives pour le retour d’ATT ont foisonné et chauffé la scène depuis la signature, en Mai et Juin 2015, de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Mais le principal artisan de cet acquis est sans conteste le Chef de l’État, Ibrahim Boubacar Kéïta, dont la volonté politique a engendré toutes les actions qui ont été menées dans ce sens. D’ailleurs, IBK n’a pas attendu 2015 (comme nous le verrons plus bas) pour donner un premier signal fort de ses relations avec son prédécesseur et de ses nobles intentions pour lui. Pour ce retour annoncé de l’ancien chef de l’État, une seule constante : il rentre dans le cadre du processus de réconciliation nationale, dont il est un pilier fondamental.

Sauf revirement de dernière minute ou d’extrême force majeur, l’ancien président Amadou Toumani Touré, sera à Bamako dimanche au terme de plus de cinq ans d’exil à Dakar au Sénégal, sous l’égide de la CEDEAO. L’enfant de Mopti foulera le sol malien en compagnie de son épouse, Touré Lobbo Traoré, sous l’égide des autorités maliennes.

Après un an d’hibernation, c’est-à-dire depuis l’abandon par l’Assemblée nationale des poursuites contre l’ancien Président pour haute trahison en décembre 2016, le dossier du retour d’ATT au bercail revient subitement sur scène le 2 décembre 2017, au détour d’une conférence de presse (unilatérale) du Parti pour le développement économique et la Solidarité (PDES). Du fait que le parti qui se réclame justement du Président ATT ait organisé seul cette rencontre (les partenaires traditionnels étaient en face et non au présidium, comme invités et non coorganisateurs), les observateurs et analystes politiques avisés ont déduit que les lignes avaient bougé. Effectivement, deux semaines après, le même parti révélait, via un communiqué de remerciement aux autorités, le retour programmé de son mentor.

Au cours de la conférence de presse du samedi 2 décembre, animée par le Président par intérim du PDES, Djibril Tall, il beaucoup été question de réconciliation nationale. Pêle-mêle, on retient des déclarations de Tall : “Il est temps que ATT revienne, puisqu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Pour l’unité et la réconciliation des Maliens, le Président doit revenir“, “Notre souhait est de voir le soldat bâtisseur regagner son pays dans un bref délai, avec l’accompagnement des autorités actuelles, notamment du Président Ibrahim Boubacar Kéïta. C’est pourquoi nous sollicitons son implication”, “Aujourd’hui, nous demandons au Président IBK, aux partis politiques de la majorité comme de l’opposition, d’œuvrer pour le retour d’ATT. Cela pour la réussite du processus de la réconciliation nationale et du retour de la paix dans notre pays. ATT doit venir vivre chez lui, comme tout le monde”, “Dans ses déclarations, le Président IBK a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait aucun problème avec ATT ; qu’il ne le bloque pas à Dakar non plus. Il est temps que le Président s’engage pleinement, à travers des actes concrets, pour le retour de son jeune frère. On espère que les Maliens n’attendront plus longtemps ce grand jour”.

Cette initiative solitaire du PDES vient bien après moult gestes et actions menés en faveur du retour d’ATT. Dans cette optique, on se rappelle qu’un grand rassemblement dénommé “Grand meeting pour la paix et la réconciliation au Mali”, organisé par le Rassemblement pour la paix et la réconciliation au Mali ” An ka ben”, présidé par l’Honorable Moussa Timbiné, a eu lieu le samedi 21 mai 2016 au Palais de la culture Amadou Hampâté Ba. Toutes les sensibilités politiques, sociales, traditionnelles, religieuses et professionnelles y avaient participé. Ce jour-là, le retour d’ATT au bercail avait ravi la vedette à tous les autres sujets évoqués.

Parlant au nom du gouvernement, Mohamed Ag Erlaf s’était dit convaincu que les anciens Présidents du Mali ont certes commis des erreurs, mais qu’à aucun moment ils n’ont posé d’acte qui ait remis en cause le Mali.

A cela, il faut ajouter le grand bond en avant venu de l’Assemblée nationale qui, dans son écrasante majorité de 104 députés, avait voté dans la nuit du 16 décembre 2016 en faveur de l’abandon des poursuites pour des faits qualifiés de haute trahison contre l’ancien Président ATT. Cette affaire avait défrayé la chronique et tenu l’opinion en haleine, de ses débuts en décembre 2013 à son épilogue. Du coup, c’est un grand pas qui venait d’être franchi dans le processus de réconciliation dans lequel le Mali est engagé depuis septembre 2013, plus particulièrement après la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Mais, écrivons-le sans complaisance, le plus grand acteur de ce retour d’ATT, c’est le Président Ibrahim Boubacar Kéïta : “rendons à César ce qui appartient à César “. De sa prise de fonction à nos jours, le Chef de l’État n’a sauté aucune année pour manifester et réaffirmer sa volonté politique vis-à-vis de ses rapports avec son prédécesseur. Des indicateurs forts ont été donnés par Ibrahim Boubacar Kéïta au détour de cérémonies officielles présidées par lui, comme lors de l’inauguration de l’hôpital de Mopti en 2014 et les Journées paysannes 2015 et 2016. A chacune de ces occasions, IBK a fait un clin d’œil à son frère ATT. Des actes positivement appréciés par les Maliens et qui devront connaître leur couronnement dimanche.

Un bref rappel s’impose sur ces faits d’armes d’IBK. Le18 mars 2014, à l’occasion de l’inauguration de l’hôpital Sominé Dolo de Sévaré – Mopti, IBK a rendu à ATT, dans son ” suudu baba” natal, un hommage plein d’émotion : “On dit chez nous qu’il arrive qu’on prenne le frais sous un arbre que l’on n’a pas planté. Cet arbre-là a été planté par un homme qui est de la région, qui m’a précédé à cette charge : le Président ATT. Oui, je ne suis pas un homme d’État qui tire à lui les choses d’aujourd’hui. Elles furent avant moi. A chacun son mérite. Ce projet a tenu à cœur et avec une forte et réelle conviction au Président Amadou Toumani Touré. Il est bon qu’au nom du pays, qu’au nom de la patrie, je lui rende ici hommage. IBK n’est pas ce qu’on appelle chez nous ” haassidi ” (ndlr : égoïste). IBK ne le sera jamais. Jamais de haine dans mon cœur. A chacun selon son mérite historiquement établi. Tel a été le Mali. Tel devrait rester le Mali. D’aucuns oublient allégrement ce que fut hier. Ce n’est pas mon cas et ce ne sera jamais mon cas. Je tenais à venir à Mopti pour dire cela. Mais aussi à rendre hommage à des hommes et des femmes de mérite “.

Ensuite en 2015, lors de la Journée du paysan à Samanko, IBK avait dit ceci : “Je rends hommage au Président ATT, qui a eu l’idée ingénieuse d’instituer la Journée du paysan au Mali “. Cet hommage, court et précis, avait été vu d’un bon œil. Et il sera plus développé l’année suivante.

En effet, le samedi 28 mai 2016, Journée du paysan à Baguinéda, IBK a livré à l’endroit de son jeune frère ATT un message qui marque encore les esprits : “Je suis reconnaissant à mon jeune frère Amadou Toumani Touré dit ATT et ex Président de la République du Mali pour avoir initié la Journée du paysan. Beaucoup de choses se disent dans nos relations, mais je sais qu’il n’y a rien d’intriguant, ni de méchant. Merci pour l’instauration d’une journée agricole au Mali. Je n’ai aucun problème avec ATT. On se verra bientôt. Je n’ai pas fait partir ATT, je ne le bloque pas à Dakar non plus. Je sais qu’il m’entend, je le remercie d’avoir initié la Journée paysanne au Mali. C’est à son actif. ATT, à très bientôt ! “.

En son temps, l’appel de Baguinéda avait été interprété comme le tracé de la ligne droite pour la réconciliation nationale. En effet, comme nous l’avons toujours écrit, la réconciliation attendue par le peuple malien doit être une réconciliation globale; une réconciliation des cœurs et des esprits, qui concernerait les Nordistes du Mali entre eux, les Nordistes et les Sudistes, le peuple et son armée, les bérets rouges et les bérets verts, le peuple et son ancien Président. Aucun segment de ce vaste processus de l’entente retrouvée entre les fils du pays ne doit être négligé.

Le retour d’ATT constitue une avancée vers cet objectif.

La Rédaction

ATT sera accueilli ce dimanche avec tous les honneurs

Après son exil à Dakar, au Sénégal, l’ex-Président de la République Amadou Toumani Touré est attendu à Bamako ce dimanche, aux environs de 10 h 30, à l’Aéroport international Modibo Kéïta. Depuis l’annonce de cette bonne nouvelle pour les amis d’ATT, une grande mobilisation se prépare afin de lui réserver un accueil digne de ce nom. Toutes les dispositions sont d’ores et déjà prises dans ce sens, notamment le Mouvement Citoyen ATT (MC-ATT) de Jeamille Bittar ou encore par le PDES de Djibril Tall.

Selon nos informations, c’est l’avion présidentiel d’IBK qui sera envoyé à Dakar pour ramener ATT et son épouse Lobbo Traoré à Bamako. Après avoir été accueilli avec tous les honneurs à l’aéroport, avec un bain de foule, le cortège dirigera vers Sébénicoro chez le Chef de l’Etat. C’est après que le Président ATT et son épouse seront accompagnés dans leur résidence à l’ACI 2000. Il est fort probable qu’ATT et Lobbo participent aux festivités du lancement de l’édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle, dans l’après-midi du dimanche, au Stade Modibo Kéïta. En tout cas, c’est le souhait le plus ardent du ministre de la Culture, Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo. D’autres anciens Chefs de l’Etat, à l’image du Pr Dioncounda Traoré et du Général Moussa Traoré sont annoncés à cette manifestation culturelle.

Autre scénario, il est fort possible aussi que le Président sénégalais, Macky Sall, raccompagne ATT et sa famille dans son avion présidentiel de Dakar à Bamako. Dans ce cas précis, le Président IBK serait obligé d’être à l’Aéroport pour les accueillir. Mais, pour le moment, rien n’est clair. A.B. HAÏDARA

