La tenue à Bamako du 27 e Sommet Afrique France qui aura lieu les 13 et 14 janvier prochains vient renforcer le capital de crédit du Mali à l’endroit et auprès des autres pays du monde.

Les Maliens se félicitent des actions d’IBK en matière de diplomatie pour avoir vendu l’image du Mali à travers le monde. Aujourd’hui, les Maliens se sentent fiers partout où ils se trouvent; car, IBK a fait de la destination Mali un havre de paix. Je suis frappé par son endurance et sa patience dans le rétablissement des relations entre notre pays et les organisations internationales. En quelques années de son pouvoir, le Mali qui, était jadis tombé bas par l’occupation jihadiste, est devenu la destination privilégiée des grandes personnalités du monde. Ces propos sont d’un Diplomate accrédité dans notre pays qui vante les mérites d’IBK au plan diplomatique et de coopération internationale.

