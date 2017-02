Welcome! Log into your account

Sait-on vraiment où on va et ce qu’on veut ?

Et quand, face à la situation, Konaré (avant), ATT, (après) décide de taper du poing sur la table, on les accuse de se livrer à la chasse aux sorcières.

Le monde se divise en deux : entre ceux qui trinquent et ceux qui triment, entre ceux qui sont (presque) au jardin d’Eden et ceux qui boivent le calice jusqu’à la lie.

Si certains dorment dans les chaudières, d’autres se construisent des châteaux dignes des mille et une nuit. Ne sommes-nous donc pas tous fils d’Adam et Eve ?

You are going to send email to