Pour éclairer l’opinion nationale sur les grands axes du dernier Conseil des Ministres, le ministre porte-parole du Gouvernement, Abdoul Karim Konaté a rencontré la presse le mercredi 25 juillet dernier

Pour ce 13eme rendez-vous du genre, le ministre Konaté était accompagné par ses collègues du Travail de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions, Mme Diarra Raky Talla, et celui du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim.

Deux principales communications ont été exposées au cours de la rencontre. Il s’agit notamment des éclairages du ministre du Travail de la Fonction publique chargé des Relations avec les Institutions sur son projet de décret fixant le montant mensuel de prime de fonctions spéciales allouées au personnel de la Santé, de l’Action sociale et de la Promotion de la famille.

La deuxième communication était celle du ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim sur le texte relatif à la création, l’organisation et aux modalités de fonctionnement du Centre pour le développement du secteur agricole.

Prenant la parole en première position, le ministre Raky Talla, dira que le projet de décret qu’elle vient de soumettre au dernier au Conseil de ministre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de des engagements du gouvernement conformément aux orientations du Président de la République et du Premier ministre, notamment dans l’axe 2 (deux) de la Déclaration de Politique Générale. Selon le ministre de la Fonction Publique, le Gouvernement a signé, le 16 avril 2017, un procès-verbal de conciliation avec les syndicats du secteur santé et action sociale. « Le projet de décret augmente de 100% la prime de fonction spéciale allouée au personnel de la Santé, de l’Action sociale et de la Promotion de la Famille à raison de 50% à compter du 1er janvier 2017 et 50% à compter du 1er janvier 2018. ». Elle a réaffirmé la détermination du gouvernement au respect de ses engagements aussi bien à l’endroit des syndicats qu’aux autres partenaires.

A sa suite, le ministre du Développement industriel a expliqué les avantages de l’érection du Centre du développement du secteur agroalimentaire en EPA « Nous avons environ une centaine d’industries. Ces petites et micro-industries vont être désormais encadrées. Nous avons des filières porteuses à Sikasso et qui nous permette d’assurer immédiatement l’encadrement dans la démarche qualité.» A-t-il dit.

Cependant, il convient de noter qu’à la suite de l’examen des conclusions et recommandations de l’étude de faisabilité des centres d’incubation, le Conseil des ministres a décidé, en sa séance du 19 avril 2017, la création du Centre sous la forme d’un établissement public à caractère administratif avec pour mission de promouvoir les activités du secteur agroalimentaire. Toute chose qui permettra à la nouvelle structure de recevoir des dons et legs et l’opportunité d’établir des partenariats avec des structures maliennes et étrangères, publiques et privées ayant la même vocation. Il s’est enfin dit convaincu que la création du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire participe de la mise en œuvre de la Politique nationale de Développement industriel et de son plan d’actions 2015-2017.

Mohamed Naman Keita