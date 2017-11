Il s’agit de la tenue de la 7ème édition de la Journée minière et pétrolière prévue les 21, 22 et 23 novembre et celle de la 1ère édition du Salon international de l’artisanat du Mali prévu du 18 au 26 novembre

Le ministre du Commerce porte-parole du Gouvernement, Abdel Karim Konaté, a tenu le jeudi dernier, dans la salle de conférence de son département, sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire après le Conseil des ministres pour faire le point des grandes décisions prises en conseil. A ce 20ème numéro de conférence de presse, le ministre porte-parole du gouvernement était accompagné par deux de ses collègues du gouvernement : le ministre des Mines, Pr Tiemoko Sangaré, pour parler de la tenue de la 7ème édition de la journée minière et pétrolière prévu les 21, 22 et 23 novembre et son collègue de l’Artisanat et Tourisme, Nina Walet Intallou, pour parler de la1ère édition du Salon international de l’Artisanat Mali prévu du 18 au 26 novembre.

D’entrée de jeu, le ministre des Mines, Pr Tiémoko Sangaré, a fait savoir que, l’institution de la journée minière et pétrolière a commencé en 2005 où il a eu lieu la première édition et depuis le ministère en charge des Mines a décidé d’organiser tous les deux ans. Cette 7ème édition 2017, selon le patron du département en charge des Mines, le comité d’organisation a prévu que les activités se déroule autour d’une thématique bien précise qui est relative à l’exploitation des ressources minérales intégrées à l’économie nationale comme facteur de développement durable. Il a aussi, expliqué que l’objectif de ladite journée est d’informer le public sur les activités liées à l’exploitation des ressources minérales. Selon lui, ça sera également l’occasion pour les organisateurs de mettre ensemble les acteurs miniers et pétroliers en vue de favoriser les échanges et la mise en place des partenariats entre les opérateurs nationaux et ceux d’autres pays étrangers. L’ouverture des travaux sera placée sous la présidence de SEM Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République. Des conférences sur les problématiques des mines au Mali, visite des stands, des ateliers seront au menu de la rencontre.

Au même moment le Parc des Expositions de Bamako abritera le premier Salon international de l’Artisanat du Mali, une première depuis l’indépendance. Selon le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, il n y a jamais eu un salon international de l’artisanat au Mali. Pour elle, il est très important qu’aujourd’hui que les artisans maliens valorisent le secteur artisanal et de reconnaitre tout ce qu’ils font depuis l’indépendance à nos jours. Elle a aussi, informé que la cérémonie d’ouverture de ce salon, sera placée sous la présidence de M. Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République. Ce salon est aussi le fruit d’un partenariat avec la Chambre des métiers du Mali. Il a comme invité d’honneur le Royaume chérifien du Maroc. Le thème retenu pour cette première édition du SIAMA 2017, est l’artisanat, levier du développement durable et facteur de cohésion sociale. Ce salon, selon le ministre Nina Walet Intallou, va offrir non seulement un cadre d’expression aux artisans, mais aussi, une tribune de reconnaissance aux artisans maliens. Les activités programmées au cours de ce salon, sont entre autres, des conférences débat, des formations, des expositions des produits artisanaux maliens et étrangers, des animations culturelles et artistiques.

Le ministre du commerce Porte-parole du Gouvernement a profité de l’occasion pour faire l’économie de la visite du Premier ministre dans la région de Mopti et une partie de la région de Tombouctou. Selon le ministre Ampé, par cette visite, le PM était venu manifester le soutien de l’Etat aux populations de la localité sur l’instruction du Président de la République.

AMTouré

