‘’Je suis de cœur avec vous même si nous sommes absents’’. C’est la seule phrase que le N°1 du Haut conseil pour l’Unité de l’Azawad a accepté de fredonner à l’issue des passages éclairs qu’il a effectués dans les différentes commissions thématiques de la Conférence d’entente nationale.

Après avoir émis des réserves sur sa participation de la coalition dont il est un des principaux décideurs, la CMA, Algabass Ag Intalla a finalement consenti à prendre le train en marche au troisième jour de l’événement. Cette concession du Mouvement séparatiste est consécutive aux gages donnés par les hautes autorités maliennes sur la teneur des actes qui vont sanctionner l’événement, mais c’est aussi aussi l’aboutissement des démarches politiques engagées par les partis politiques de la majorité présidentielle en vue de ramener les acteurs publics les plus déterminants dans le processus de paix.

C’est ainsi qu’une délégation comprenant Bocari Trétat du RPM, Assarid Ag Imbarcaouane de l’Adéma, Ibrahim Bocar Bah et Mme Haidara Chato de l’Um-Rda s’est mobilisée pour prendre langue avec l’acteur le plus célèbre de la CMA. Et leurs efforts diplomatiques n’auront pas été inutiles car les participants ont été très émerveillés par la présence d’Algabass Ag Intalla : d’abord dans les couloirs du Palais de la culture avant de sillonner les différentes commissions thématiques. Partout, le président du HCUA a été présenté comme un concitoyen totalement repenti de ses anciennes velléités séparatistes et qui est revenu désormais dans la République, conformément à l’appel du président de la République. L’épisode n’a certainement pas l’air du gage rassurant qu’on lui attribue, d’autant que l’intéressé s’est lui-même montré très réservé et assez discret.

Mais si un bénéfice quelconque en a été tiré, il reviendrait au président du RPM Bocari Tréta. Il s’est promené en compagnie du chef rebelle qu’il a présenté dans les différentes commissions comme tel un trophée arraché de haute lutte et projecteurs médiatiques à l’appui. Le président de la CMP a ainsi réussi à récupérer seul l’effort de l’ensemble des partenaires politiques de sa mouvance en se faisant accueillir partout comme en compagnie d’un acteur dont la présence était incertaine.

