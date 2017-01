Longtemps considérée comme l’issue radieuse et incontournable du rétablissement de la paix et de la cohésion sociale, la conférence d’entente nationale doit permettre le rétablissement du vivre-ensemble qui a toujours caractérisé notre Grand Peuple.

Outre le rétablissement du climat de paix et de sécurité et la prise en charge de la demande sociale, la préservation de la cohésion nationale reste un souci majeur des plus hautes autorités maliennes, en l’occurrence le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta. Il l’a dit lors de son adresse à la nation de la St Sylvestre, même s’il a constaté que la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger connaît des retards.

Ces atermoiements relèvent de plusieurs facteurs qui ne sont pas que du seul ressort du gouvernement malien. Sans jamais baisser les bras, les autorités maliennes s’attèlent inlassablement pour le retour de la stabilité dans notre pays en général et, particulièrement, dans sa partie septentrionale soumise à toutes sortes d’actes de vandalisme et de barbaries. Les efforts ne désemplissent pas pour arriver à cela.

«C’est ainsi qu’au cours du premier trimestre 2017 seront installées les autorités intérimaires dans toutes les localités où n’ont pu être organisées les élections communales. Cette opération, lorsqu’elle sera terminée, accélérera le redéploiement de l’Administration et facilitera la réinstallation des services sociaux de base. Elle permettra aussi l’organisation plus efficiente du retour et de la réintégration de nos concitoyens réfugiés ou déplacés. », a promis le Chef de l’Etat.

Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta dira aussi qu’un jalon important dans la réhabilitation de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Mali sera posé avec la tenue au mois de mars 2017 de la Conférence d’Entente Nationale. Il s’agit de réunir toutes les sensibilités nationales, de quelque bord qu’elles soient, autour d’une table ronde pour mettre en exergue les principales orientations à donner à la marche commune vers la cohésion sociale, gage de progrès et de développement.

Ainsi que cela est spécifié dans l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, cette Conférence doit «permettre un débat approfondi entre toutes les composantes de la Nation malienne sur les causes profondes du conflit au Nord du Mali ». C’est donc à un exercice décisif pour notre devenir que sont conviés sans exclusive les fils et les filles de ce pays.

Les Maliens, à l’image du Président de la République, fondent un très grand espoir sur les échanges qui vont s’instaurer et sur les conclusions de cette Conférence en perspective. «Cette dernière devra notamment produire une Charte pour la Paix, l’Unité et la Réconciliation nationales », a souhaité le Président IBK. Cette charte doit être élaborée sur une base consensuelle ; donc, sans aucune exclusion.

L’ardent souhait de tous les Maliens est que les travaux se déroulent dans un esprit positif qui permettra d’énoncer, sans récriminations ni polémiques superflues, le diagnostic national. Cela, à « condition que les participants s’exemptent de tout agenda personnel ».Le Mali administrera une fois de plus la preuve de sa capacité à surmonter l’adversité de n’importe quelle nature.

Les chemins vers la paix s’avèrent très souvent impénétrables, les négociateurs les plus chevronnés vous le confirmeront. Ces chemins peuvent prendre l’aspect d’un véritable dédale dans lequel les parties tournent en rond sans espoir apparent de trouver une sortie et sans possibilité de même revenir sur leurs pas. Ils peuvent aussi s’assimiler à une interminable traversée de désert au cours de laquelle chaque difficulté surmontée accouche d’une épreuve encore plus ardue.

Mais ils peuvent également proposer une fin de parcours proprement miraculeuse en faisant déboucher un sentier escarpé sur une voie royale où les obstacles s’éclipsent littéralement l’un après l’autre. L’imprévisibilité dans les avancées est donc à garder à mémoire lorsque, dans quelques jours, débuteront, en principe, en Algérie, les discussions préparatoires entre notre pays et les groupes armés.

Sinaly M DAOU