La ConfĂ©rence d’Entente Nationale (CEN) a fermĂ© ses portes le dimanche 02 avril dans l’après-midi. Elle a produit le rapport de base pour la rĂ©daction de la Charte pour la Paix, l’UnitĂ© et la RĂ©conciliation. La cĂ©rĂ©monie de clĂ´ture, tout comme celle de l’ouverture, Ă©tait prĂ©sidĂ©e par le Chef de l’Etat, secondĂ© par le MĂ©diateur de la RĂ©publique et le chef de file de la mĂ©diation internationale, Ă©galement prĂ©sident du ComitĂ© de Suivi de l’Accord. Cette cĂ©rĂ©monie a enregistrĂ© la prĂ©sence de plusieurs personnalitĂ©s de la Nation en occurrence les autoritĂ©s politique, administrative, religieuse et coutumière. Â

La CEN est une disposition de l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation nationale. L’Accord prĂ©voyait, au cours de cette rencontre, une discussion sur les causes profondes des crises au Mali par les forces vives de la Nation. En effet, des dĂ©bats ont eu lieu, les causes ont Ă©tĂ© soulevĂ©es et les recommandations furent formulĂ©es. Ainsi, les participants ont soulignĂ© entre autres les causes suivantes, rĂ©unies sous des chapeaux.

– DĂ©ficit de la gouvernance ou dĂ©faillance de la gouvernance : Il ressort Ă ce niveau la corruption, la dĂ©linquance financière, le clientĂ©lisme, et le nĂ©potisme. DĂ©ficit de communication entre gouvernant et gouvernĂ©. Mauvaise distribution de la justice.

– La sĂ©curitĂ© : Selon le rapporteur gĂ©nĂ©ral Nouhoum SANGARE, les participants ont insistĂ© sur la persistance des groupes armĂ©s, le trafic des stupĂ©fiants et des armes mais aussi l’incapacitĂ© de l’Etat Ă gĂ©rer la porositĂ© des frontières.

– La gestion des diversitĂ©s et de l’exclusion.: L’abandon des valeurs sociĂ©tales, la faiblesse des Ă©changes culturels entre les diffĂ©rentes rĂ©gions du pays.

– DĂ©ficit de dĂ©veloppement socio-Ă©conomique et la gestion des ressources humaines : Ils ont notĂ© Ă ce point la problĂ©matique de l’emploi des jeunes, l’insuffisance des services sociaux de base, la mauvaise rĂ©partition de la richesse de la Nation.

– L’effritement des valeurs sociĂ©tales : L’instrumentalisation de la religion, l’Ă©mergence du terrorisme et trafic de tout genre, l’insuffisance de l’Ă©ducation familiale et citoyenne, l’abandon de l’intĂ©rĂŞt commun au profit de l’intĂ©rĂŞt personnel ont Ă©tĂ© relevĂ©s sous ce chapeau.

– Insuffisance de la mise en Ĺ“uvre des accords prĂ©cĂ©dents et de leurs suivi-Ă©valuations.

– La faible adhĂ©sion de la population Ă l’accord de la paix et de la rĂ©conciliation  Â

– Azawad : Le terme a Ă©tĂ© abordĂ© sans tabou. Les participants, y compris les mouvements signataires, ont retenu que premièrement le terme ne renvoi plus Ă un projet politique. Deuxièmement, il ne peut englober toutes les rĂ©gions dites du Nord. Enfin, il recouvre une rĂ©alitĂ© socioculturelle, mĂ©morielle, symbolique partagĂ© par certaines populations du Nord.

Une fois les causes déterminées, des recommandations ont été formulées à cet égard. En effet, celles-ci aussi sont sous des titres.

Amélioration de la gouvernance

Il a Ă©tĂ© question de justice, de gestion des ressources de l’Etat, l’Ă©valuation de toutes les ressources destinĂ©es aux rĂ©gions du Nord, accĂ©lĂ©rer le retour de l’administration sur toute l’Ă©tendue du territoire, criminaliser toutes les revendications basĂ©es sur la violence et l’usage des armes.

La sĂ©curitĂ©Â Â

Impliquer la population Ă la base dans la prĂ©vention et la gestion des crises, dĂ©politiser l’armĂ©e et la dĂ©ployer sur l’ensemble du territoire, redĂ©ployer l’armĂ©e reconstituer pour sĂ©curiser les personnes et leurs biens.

Gestion de la diversitĂ© et de lutte contre l’exclusion

Intensifier les Ă©changes entre le Nord et le sud, le Nord et le reste du pays, promouvoir les autoritĂ©s traditionnelles dans l’Ă©change Ă chaque phase.

DĂ©veloppement socio-Ă©conomique et la gestion des ressources humaines

A ce point, les participants ont notĂ© l’amĂ©lioration de vie de la population aux services sociaux de base Ă savoir l’Ă©ducation, la santĂ©, la sĂ©curitĂ© alimentaire, les infrastructures de transport, apporter un soutien Ă la rĂ©insertion socioprofessionnelle des victimes.

Promotion des valeurs sociétales

Promouvoir la prise d’engagement, promouvoir les valeurs de travail, de justice et d’Ă©quitĂ©, utiliser le gĂ©nie malien en recourant au mĂ©canisme traditionnel de prĂ©vention et de dĂ©ploiement de force en renforçant la justice traditionnelle, renforcer la cellule familiale, enseigner l’Ă©duction civique et morale dans les Ă©coles pour susciter le respect des valeurs de la citoyennetĂ© Ă savoir le drapeau nationale, la devise et l’hymne nationale.

Paix et réconciliation nationale

Instaurer une journĂ©e de rĂ©conciliation et de drapeau au Mali, au cours duquel le PrĂ©sident de la RĂ©publique prononce un discours Ă la Nation, Ă©difier un mĂ©morial de toutes les crises du Mali depuis l’indĂ©pendance pour que chacun puisse se reconnaĂ®tre dans le processus de rĂ©conciliation nationale, accĂ©lĂ©rer la mise en Ĺ“uvre de toutes les dispositions de l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation issu du processus d’Alger, Ă©laborer un système de communication, d’information, de sensibilisation quant Ă la rĂ©vision de la Constitution Ă toutes les dispositions de l’Accord Ă portĂ©es nationale, nĂ©gocier avec les belligĂ©rants du centre en occurrence Amadou Kouffa en prĂ©servant l’intĂ©gritĂ© territoriale du pays et avec les extrĂ©mistes religieux du nord particulièrement Iyad Ag Galy tout en prĂ©servant le caractère laĂŻc du pays, bannir toute sorte d’amalgame, de stigmatisation, rĂ©concilier tous les fils du pays singulièrement les frères Imgads et Ifogas pour enfin rĂ©soudre le problème de Kidal et le centre dans la rĂ©gion de SĂ©gou et de Mopti.

A côté de ces recommandations dites générales, des recommandations spécifiques ont été formulées.

D’abord, l’Azawad. Les participants recommandent de relayer Ă toute la population le consensus obtenu par la CEN, rĂ©gler la mĂ©sentente entre les mouvements signataires (CMA, Plateforme), assurer le retour effectif dans les meilleures dĂ©lais de l’Etat Malien avec ses symboles dans toute la partie septentrionale du Mali et dans le Delta central, prioriser les actions permettant le retour des dĂ©placĂ©s et les rĂ©fugiĂ©s. Puis les femmes. Il a Ă©tĂ© demandĂ© d’adopter un système de lĂ©gislation discriminatoire positive en faveur des femmes lors des Ă©lections, dans les concours entre autres. La mĂŞme demande a Ă©tĂ© formulĂ©e en faveur des personnes handicapĂ©es.

Enfin, les jeunes. Compte tenu du taux de chômage, un système de législation de discrimination positive serait adopté pour les jeunes.

Dans son discours, Baba Hakib HAIDARA a dit que 900 participants auraient pris part Ă cette confĂ©rence. Pour sa part, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a reconnu que le consensus n’Ă©tait pas trouvĂ© autour du mot Azawad. Quant au prĂ©sident du ComitĂ© de Suivi de l’Accord a rĂ©itĂ©rĂ© le soutien de son pays, AlgĂ©rie, Ă l’Accord pour la Paix et la RĂ©conciliation.

LA CONFERENCE D’ENTENTE NATIONALE INCAPABLE DE RESOUDRE L’EQUATION AZAWAD

MalgrĂ© sept jours de discussion sur le terme Azawad, le consensus semble toujours en fuite. En effet, le PrĂ©sident de la RĂ©publique l’a affirmĂ© dans son discours de clĂ´ture de la CEN. Par consĂ©quent, il a annoncĂ© la tenue d’un conseil d’expert autour du vocable en vue de trouver une formule adĂ©quate pour cette contrĂ©e. Par contre, le rapporteur gĂ©nĂ©ral, dans sa prĂ©sentation, a affirmĂ© que ” Le terme a Ă©tĂ© abordĂ© sans tabou. Les participants, y compris les mouvements signataires, ont retenu premièrement que le terme ne renvoi plus Ă un projet politique. Deuxièmement, il ne peut englober toutes les rĂ©gions dites du Nord. Enfin, il recouvre une rĂ©alitĂ© socioculturelle, mĂ©morielle, symbolique partagĂ© par certaines populations du Nord. “

Yacouba TRAORE