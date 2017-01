Welcome! Log into your account

L’annonce de la création de Sénat est sentie comme une initiative salutaire par une frange importante de la population malienne. Elle souhaite non seulement sa création, mais aussi son animation par celles ou ceux qui y siègeront une fois mise en place. Le Chef de l’Etat IBK vient une fois de plus gagner la confiance de ses concitoyens avec l’idée de création de cette seconde chambre.

Pour Aminata Camara, femme leader d’une association féminine de la place , la création du Sénat est une initiative salutaire pour notre pays : «Je suis pour cette chambre qui va renforcer à coup sûr le pouvoir législatif. Si elle est créée, je souhaite que les femmes y soient fortement représentées. Car, ça pourrait combler la faible représentativité de la gent féminine à l’hémicycle. Un autre souhait et non des moindres pour moi est de voir le débat profondément engager au sein de cette institution pour amener l’Exécutif à gouverner dans les règles de l’art », dira Mme Camara.

Dans son adresse à la Nation des vœux de nouvel an, IBK a annoncé la création d’une seconde chambre en vue de renforcer le pouvoir législatif. Cette annonce a eu un écho favorable au sein de la population malienne dans son ensemble. Pour elle, cela renforcerait la démocratie dans notre pays en quête de ses lettres de noblesse après l’interruption qu’elle a connue lors de la crise de 2012 et bien au-delà.

