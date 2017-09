A 90 jours de l’événement le plus attendu au Mali, Le Président de la République a lancé le jeudi 7 septembre 2017, dans la salle des banquets à Koulouba, le compte à rebours de cette rencontre internationale de l’investissement et de l’émergence du Mali qui se tiendra du 7 au 8 décembre 2017, dans la capitale. Il s’agit du Forum « Invest Mali 2017».

Un grand rendez-vous international de promotion du Mali comme destination privilégiée d’investissements et d’affaires en Afrique subsaharienne. Cet événement est organisé par le Gouvernement du Mali, sous le haut patronage du Président de la République, avec le soutien de la Banque Mondiale et d’autres partenaires au développement du Mali. Ainsi, à travers ce forum l’Etat entend changer le narratif du Mali.

Durant deux jours, plusieurs activités seront au cœur de cette rencontre, telles que des conférences et panels de haut niveau, des rendez-vous B2B sur mesure avec des acteurs économiques locaux et internationaux clés, des visites de sites, des échanges de haut niveau en présence du gotha économique et financier international, des espaces exposants et un Village des Régions du Mali : Invest in Mali 2017, qui mettra en lumière une économie et un Mali qui affirme une ambition forte, celle de redevenir l’un des hubs économiques de la sous-région Ouest africaine.

Un forum considéré comme «Le pari du Mali !» : c’est par ces mots que le Président IBK a conclu la rencontre, en lançant le compte à rebours de l’événement, qui se tiendra précisément dans moins de 90 jours. Aussi, le chef de l’Etat a souligné qu’il fera en sorte à ce que ce pari soit un succès au bénéfice des operateurs, tout comme la population malienne.

« Faites donc avec moi le pari du Mali et faites donc que ce rendez-vous, le plus grand succès possible en matière de promotion économique », a-t-il précisé. Bien avant l’intervention du Président de la République, le mot d’introduction à cet événement a été donné par le Ministre de la promotion de l’investissement et du Secteur privé, Konimba Sidibé qui a expliqué les enjeux du Forum, tout en soulignant que ce genre de forum est un outil privilégié pour tout Etat en vue d’atteindre ses objectifs. Après cette intervention, les nombreux participants à cette rencontre de mobilisation ont découvert le spot de promotion de l’événement, et écouté les témoignages de différentes personnalités, maliennes et étrangères, du monde des affaires, qui ont toutes souligné les atouts du Mali et leur grand intérêt pour le Forum.

Quant au directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements (API-Mali), Moussa Ismaïla Touré, Il a relevé plusieurs indicateurs qui démontrent le dynamisme entrepreneurial et les améliorations du climat des affaires: Réformes macroéconomiques structurantes, code des investissements attractif, mesures d’incitations fiscales très avantageuses, dynamisme de l’entrepreneuriat des jeunes, taux de croissance stable à 6 % en moyenne.

Le Président du Conseil National du patronat du Mali (CNPM), Mamadou Sinsy Coulibaly, Tout comme le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Mamadou Baba Sylla, ont lancé un appel au secteur privé malien et aux investisseurs internationaux pour une participation massive au Forum. Allant dans le même sens que ces prédécesseurs, le doyen du corps diplomatique au Mali, S.E. Monsieur Alexy Doulian, Ambassadeur de la Fédération de Russie, s’est également engagé à contribuer à mobiliser les investisseurs des pays amis du Mali pour la réussite du forum.

Rappelons que l’enjeu de cette grande rencontre économique et financière du 7 et 8 Décembre 2017 est donc double. D’une part, il s’agit de «Changer le narratif du Mali» Dans l’opinion publique internationale et d’autre part, de rassembler dans un creuset unique, es énergies maliennes, africaines et plus largement la communauté économique internationale pour mettre en œuvre des opportunités gagnant-gagnant.

