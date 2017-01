L’Afrique toute entière et la France sont invitées au Mali pour une rencontre de deux jours afin de parler de partenariat et de paix. Mais au-delà de ces concepts, la France tient tout simplement, à travers cette grande rencontre, à montrer au reste du monde que sa présence au Mali, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a porté ses fruits. Ce qui est loin d’être la réalité. La crise malienne, elle a pris une autre forme différente de celle de 2012-2013. La présence des forces du mal à travers le Mali entier et l’exacerbation de leur capacité de nuisance. Elles frappent à tout moment et le bilan donne froid dans le dos. La menace, elle est aujourd’hui au-delà des frontières maliennes et l’attaque sanglante de la position des militaires Burkinabè (frontière Mali-Burkina) est une illustration parfaite.

Les terroristes sont les maîtres du Nord et tant que la France, la Communauté internationale et l’armée malienne ne parviennent pas à les récupérer la zone il n’y a pas lieu de s’en réjouir.

Les retombées du sommet doivent être robustes et mises en œuvre immédiatement pour la circonstance.

BY