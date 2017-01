Pour la réussite du Sommet Afrique-France que notre pays se prépare à accueillir les 13 et 14 janvier prochains, deux choses prévalent chez le Président IBK : confiance et assurance ! Il s’agit bien de la légendaire hospitalité malienne envers les hôtes et notre capacité à assumer les grands défis en matière d’organisation.

Vendredi 13 janvier 2016, jour J-7 que s’ouvre, pour deux jours, au Centre International de Conférences de Bamako, le 27e Sommet Afrique-France. Ce grand rendez-vous qui concentrera toutes les caméras du monde sur le Mali ne cesse de susciter une attention particulière du Chef de l’Etat, Son Excellence Ibrahim Boubacar. Car, l’échec d’un tel événement serait non seulement synonyme de grande honte pour le Mali, mais aussi son incapacité à signer son retour sur la scène internationale.

A cet égard, ce deuxième sommet que notre pays s’apprête à accueillir l’honore et témoigne de la confiance et de la solidarité des pays africains et de la France envers le Mali. C’est d’ailleurs le bien-fondé de cette reconnaissance quand le Président IBK affirmait lors de son adresse de nouvel an à la nation : « L’organisation d’un événement de cette envergure dans notre capitale n’aurait pas été possible sans l’amitié et la confiance à nous témoignées par nos partenaires français, et tout, particulièrement, par le Président François Hollande. Elle n’aurait pas été non plus possible si nos frères africains ne nous avaient pas solidairement accompagné dans nos efforts pour revenir à l’avant-scène politique et diplomatique mondiale ».

En retour, il est un impératif pour nous, Maliens, de nous unir derrière les autorités et, singulièrement, le Chef de l’Etat pour que ce grand rendez-vous international soit une réussite. Tel que souligné par le Président de la République, «nous avons donc une immense dette de gratitude envers nos hôtes ». Il faut que nous nous en acquittions entièrement en leur démontrant qu’ils ne se sont pas trompés ni sur notre légendaire sens de l’hospitalité, ni sur notre capacité à surmonter les grands défis en matière d’organisation.

Le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, ne doute point de l’esprit d’hospitalité du Peuple malien. Raison pour laquelle il se dit confiant en ces compatriotes pour relever tous les défis du côté d’organisation de cette rencontre.

« Je nous sais capables de remplir cette double obligation », a confié le Chef de l’Etat.

Cyril ADOHOUN