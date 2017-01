C’est dans une déclaration avec un ton de fermeté et pleine de d’espoir que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta s’est adressé à la Nation suite à l’attaque terroriste qui a ciblé un camp de regroupement dans le cadre du MOC (Mécanisme opérationnel de coordination) chargé de déployer les patrouilles mixtes. Cette attaque-ville, faut-il le rappeler, a fait près de 80 morts de plus de 120 blessés.



Après l’euphorie, la joie à l’occasion de l’organisation du sommet Afrique-France, « voici de nouveau le Mali dans l’épreuve, l’épreuve la plus terrible celle que la lâcheté arrive encore à faire subir aux gens de bien », a-t-il rappelé. « Qu’il soit clair, nous vous opposerons la résilience de notre peuple », a-t-il lancé à la figure des terroristes.

Selon le président de la République, dans cette nation millénaire qui est la nôtre, il y a ceux qui croient en la grandeur de la patrie et y travaillent et ceux qui parient dans l’échec de leur propre peuple et y travaillent aussi avec un zèle éhonté.

Aussi, a-t-il poursuivi : « Ceux qui croient en la grandeur du Mali on les retrouve dans toutes les couches de la société, dans tous les partis politiques de l’opposition et je rends hommage à tous, comme du pouvoir. On les retrouve dans tous les groupes ethniques dans toutes les confessions religieuses et autres ».

Les ennemis du Mali et de la paix à l’œuvre

De l’autre côté, autrement dit l’autre face de la réalité est qu’il y a : « Ceux qui à l’opposé, parient sur l’échec de la Nation y travaillent aussi avec un zèle éhonté pour notre plus grand malheur à tous puisqu’ils n’hésitent pas à tuer leur propre peuple, leurs frères, leurs sœurs puisqu’ils n’hésitent pas à démolir ce qui se construit pour le développement et la grandeur de cette Nation… »

Pour IBK, ceux qui parient sur l’échec du Mali surgissent à nouveau ils n’ont abandonné parce que tout succès de ce peuple dont le monde pourrait se féliciter est pour eux un échec de leur minable et mortifère cause. « Peut-être espèrent-ils, à travers cet attentat-ville, prendre une revanche sur ce que toute l’Afrique et une partie du monde considèrent comme une belle manifestation de la renaissance du Mali », s’est-il interrogé.

Les terroristes seront combattus et vaincus

« A ceux-là qui ne vivent que de la négativité, je dis, nous vous combattrons, nous vous vaincrons et vous n’aurez pas le dernier mot parce que ce peuple, fier à souhait et à juste titre, a mieux offrir que le chaos, le trafic illicite, le vol et le viol que vous représentez si tristement monsieur les terroristes, trafiquants, car vous n’êtes pas ce que nous sommes. Vous n’êtes vraiment rien de ce qu’est et vaut notre vaillant peuple… », a-t-il fulminé.

« Le peuple malien fait aux oiseaux de mauvaise augure la promesse de sa résilience. Nous nous relèverons de tous les coups bas, de tous les coups, nous vaincrons, vous perdrez, vous serez défait, vous perdrez parce que nous vaincrons inchallah ! », a promis le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.

Par ailleurs, le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta s’est rendu jeudi à Gao. Dès son arrivée dans la cité des Askia, le président IBK s’est rendu à l’hôpital Hagadoumbou Moulaye Touré de la ville de Gao. Sur place il a souhaité prompt rétablissement aux blessés. Il a ensuite salué les Forces Armées Maliennes (FAMa), au camp militaire de Gao avant de présenter ses condoléances aux notabilités de Gao et aux familles des victimes.

Mobilisation de la jeunesse de Gao : Des dons de sang pour les blessés

Plus de 200 jeunes de la ville de Gao ont afflué vers l’hôpital Hagadoumbou Moulaye Touré Gao pour participer à une vaste opération de don de sang dont les nombreux blessés ont besoin. Cette action de la jeunesse a été saluée par les plus hautes autorités ainsi que celles régionales. Elle témoigne de l’attachement de cette jeunesse au processus de paix et toute autre question concernant la vie de la cité des Askia.

De toutes les façons, les terroristes ont infligé mercredi là un coup dur au processus de paix dans notre pays. Comment restaurer encore la confiance entre l’armée malienne et les groupes signataires de l’Accord dans le cadre du MOC (Mécanisme opérationnel de coordination) chargé de la mise en branle des patrouilles mixtes, étant donné qu’il est de plus en plus établi que les djihadistes-terroristes pourraient avoir bénéficié d’une complicité au sein du camp ? C’est là toute la question. A cette question s’ajoutent d’autres : Comment les terroristes ont eu des informations, des détails sur l’heure du regroupement des éléments du MOC ? Qui les a aidés à peindre les véhicules à la couleur du MOC afin de tromper la vigilance des barrières sécuritaires ? En sommes, de nombreuse zones d’ombre existent que les enquêteurs tenteront d’élucider.

Moussa Mamadou Bagayoko