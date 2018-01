Le Président de la République, Chef de l’État , Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita a reçu en entrevue cet’après-midi, une délégation de 30 personnes dont des maires , conseillers communaux , chefs de villages , chefs de fractions, leaders religieux et légitimes traditionnels des communautés des Immochagues, Kel Essouk et Armas. La délégation venue des communes de Tinguereguef Gari, Doukiria, Tienkour, Bourem Sidi Amar, Soumpi et Alafia, était conduite par Monsieur Rissa Ag Chebirine , président du Conseil de cercle de Diré. L’objet de la visite de la délégation était réitérer solennellement au Président de la République, SEM IBK , leur adhésion, soutien et accompagnement , et, lui renouveller par la même occasion leur confaince dans sa vision présidentielle de continuer dans ses efforts de reconstruction du Mali nouveau avec l’ensemble de ses fils dans la paix , la Sécurité et la stabilité durable .

” Nous sommes venus rencontrer notre frère IBK , pour lui concrétiser de vive voix notre attachement à la Nation malienne , à ses valeurs républicaines et notre appartenance à une Nation malienne fondée sur la bravoure de nos aïeux lors des âpres luttes pre-coloniales et coloniales ” dira le Chef de la délégation de la trentaine de personne.

À l’issue de l’entrevue , et à titre symbolique les visiteurs de marques du jour d’IBK lui ont offert un ” Bouclier ” en cuir , en signe de leur adhésion , soutien à ses côtés engagement, selon eux , au prix du sacrifice ultime. IBK a également reçu des mains de ses hôtes , une copie manuscrite d’un rapport de mission extrait du livre du général Bonnier sur l’occupation de Tombocutou, frère du Colonel Bonnier ayant péri en janvier 1894 à Tacoubaou près de Tombocutou avec 18 de ses camarades et une soixante des tirailleurs sénégalais.

Nous vous proposons ici , des extraits de l’intervention d’IBK à cette occasion.

” ….Mes frères, je dis bien mes frères sans démagogie , parce que , j’ai ici des souvenirs vivants et des frères dont, de les revoir, me ramène à une vie pleine de satisfaction intellectuelle et morale . Dans toutes cette régions du Mali chères à mon coeur pour toutes les raisons que vous savez parce que j’y ai vécu des moments inoubliables , d’humanité profonde de fraternité réelle et vraie, ce sont ces moments-là qui me font aujourd’hui plus qu’hier et pour paraphraser le poète moins que demain . Encore , votre frère, votre ami , le beau frère de certains et l’ami de beaucoup d’autres, soyez les bienvenus , soyez les très bienvenus . Ce qui a été dit ici par votre porte-parole notre fils Nock, je le sais traduit des sentiments dont il n’y a pas lieu de douter, beaucoup d’entre vous m’ont connu avant aujourd’hui, savent l’homme que je suis , que je demeure et que je demeurerai . …pas un homme assoiffé de pouvoir , le voulant à tout prix , jusqu’à se rendre malade , mais un homme aspirant à la fraternité, à l’unité profonde de ce pays, de ce peuple , à l’aller et venir entre les communautés, paisible et rafraîchissant au plan humain , au plan intellectuel, c’est cela le Mali et c’est cela qui doit redevenir le Mali. C’est pour cela que je me bats , et je me battrais, qu’on ne se fasse pas d’illusion là dessus , parce que je sais qu’aujourd’hui dans ce pays ,’ s’il y’a un bouclier pour la défense de l’unité nationale , vous venez encore de le démontrer, c’est celui que vous m’avez encore offert , qui fait de moi le bouclier pour préserver le Mali tel que nous l’avons toujours vécu,,tel que nous le souhaitons et tel que nous le vivrons inshallah . C’est pour cela que nous avons souhaité, que nous nous sommes battus pour préserver l’essentiel, notre vivre ensemble , notre communauté psychique historique fondée sur des événements vécus dans notre chair par notre peuple avec bravoure , avec dignité. Votre présence ici est un repère de résistance ” vous ravive avec beaucoup de force , ma détermination et ma vigueur au service du Mali, de tout ce peuple , dans son unité aujourd’hui et demain et cela passe, ne nous trompons pas par la mise en oeuvre d’un accord que nous avons signé librement, qui n’est pas parfait , mais qui a le mérite d’exister et qui préserve notre demain . Dès lors , pourquoi serais je en mauvaise volonté de l’appliquer ? Non et on le sait , quoi qu’on dise , quoi qu’on prétende on le sait et c’est même peut être pour cela que certains pensent ce qu’ils pourraient réduire en eux, IBK n’est rien par rapport au Mali , le Mali est éternel ……Tous les grands hommes qui ont voulu le Mali debout, digne ont été combattus ,mais sont morts l’arme à la main , pas couchés, je suis l’héritier de ce Mali là, des hommes d’honneur , des hommes de courage , des hommes du non, et je reste confiant , totalement confiant en l’avenir de ce pays, de notre peuple , car ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent se réclamer d’une telle historicité , d’une telle ancienneté et d’une mémoire collective aussi riche en bravoure , en courage, en dignité, nous sommes, c’est pourquoi je répète toujours que nous fûment quand d’autres n’étaient pas , c’est une réalité historique qu’on le veuille ou non on va l’entendre. Donc, mes frères, vous dire que j’ai aujourd’hui beaucoup d’émotions à vous recevoir n’est pas une convenance , c’est une réalité, je le sens , je le dis comme ça ….. Votre présence ici signifie la constance du Mali dans sa dignité, dans sa loyauté, dans son désir d’être. A ceux là qui en doutaient ou qui feindraient d’en douter nous sommes une République une et indivisible, nous sommes un peuple un et indivisible, et nous sommes fiers de notre passé collectif , des relations tissées au long des siècles entre nos familles du lointain Sahara, du Sahel proche et de la savane soudanienne ….. Toute cette culture d’échanges que nous avons tissés, réchauffés, revivifiés au fil des ans , au fil de siècles, au quotidien en nous pratiquant les uns et les autres, tout cela fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui, nous ne sommes pas les produits d’une génération spontanée, nous venons de loin , nous avons été bâtis, nous avons été formés venant de loin et je crois que tous ceux qui nous voient du dedans comme du dehors , qui sont patriotes ou qui simplement amis , amis sincères du Mali se réjouiront de voir cette scène là chez vous dans votre palais de Koulouba venant revoir votre frère , qui votre père , qui votre grand frère, que certains n’avaient pas vus depuis quelque temps , mais qui a l’habitude de partager avec nous le manger , le dormir , et le coucher, oui sous les tentes de Tienkour , ou donnant un cour à Tienkour à l’école ou mangeant chez mon frère Nock Ag Attia, paix à son âme ou ailleurs chez Mohamed Dofana , c’est pas d’aujourd’hui…..Certains qui parlent de Mali peut être ne savent même pas où se trouvent ni Tienkour , ni Dofana . Unis nous pourrons faire face à tout , nous écoutant les uns et les autres ,revenant à nos fondamentaux , nous serons invincibles .

Vive le Mali, Qu’Allah bénisse le Mali”

Madou’s Camara

Commentaires via Facebook :